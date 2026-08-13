O ex-presidente da OAB Dr Osmar Carvalho vai assumir cargo no governo do prefeito Leitinho Schooder (PSD) em Nova Odessa. A portaria foi publicada na terça-feira.
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O governo Leitinho tem passado por rearranjos desde o meio do ano com alterações na comunicação e reaproximação com a base na Câmara de Vereadores.
Osmar vai para Desenvolvimento Econômico
O Carvalho foi chamado para fazer parte da equipe de Desenvolvimento Econômico e Social de Nova Odessa. Quem ‘domina’ a área é Rafael Brochi. Nova Odessa hoje passa por questões jurídicas ligadas a vinda ou saída de empresas.
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