O Cidade Saúde “Lucimeire Cristina Coelho Rocha”, maior complexo de Saúde Pública da história de Santa Bárbara d’Oeste, segue ampliando gradativamente a oferta de serviços à população. Após superar a marca de 10 mil atendimentos e procedimentos em seu primeiro mês de funcionamento, o Complexo mantém uma programação intensificada de consultas, exames e procedimentos ao longo de agosto, inclusive aos sábados, com a expectativa de chegar a 15 mil atendimentos.

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A ampliação inclui novas consultas em Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Pneumologia, além da realização de exames e procedimentos de maior complexidade. Somente nas consultas extras programadas para agosto, estão previstos 337 atendimentos. As ações também contemplam 320 ultrassonografias, distribuídas entre exames de abdômen total, rins e vias urinárias, ultrassonografia transvaginal e de articulações.

Na área de Otorrinolaringologia, estão programados 120 exames de nasolaringoscopia e nasofibroscopia, ampliando a capacidade de diagnóstico e acompanhamento dos pacientes da Rede Municipal de Saúde. A programação de agosto também prevê a realização de colonoscopias e endoscopias.

Outro avanço importante ocorre na Oftalmologia. Pela primeira vez, exames oftalmológicos de maior complexidade passam a ser realizados no próprio Cidade Saúde. O CPA (Centro de Procedimentos Ambulatoriais) do complexo também inicia uma nova etapa, com a programação de 120 cirurgias de catarata.

Para o prefeito Rafael Piovezan, a ampliação demonstra a capacidade do Cidade Saúde de fortalecer a assistência especializada e ampliar o acesso da população aos serviços de Saúde.

“Estamos avançando de forma planejada para que o Cidade Saúde possa atender cada vez mais pessoas. Em aproximadamente um mês, já ultrapassamos 10 mil atendimentos e, com a programação dos próximos meses, vamos chegar a 15 mil”, ressaltou. “Agora, damos mais um passo importante com a ampliação da Oftalmologia, a realização de exames de maior complexidade e o início das cirurgias de catarata. É um investimento que está se transformando em atendimento e benefício direto para a população”, complementou.

A Central de Regulação fará contato com os pacientes para informar os horários dos atendimentos e procedimentos programados. A orientação é que os usuários mantenham seus contatos atualizados junto à Rede Municipal de Saúde e aguardem o chamado para comparecimento.

Cidade Saúde

Inaugurado em junho pelo prefeito Rafael Piovezan, o Cidade Saúde recebeu investimento de R$ 25 milhões, integralmente com recursos próprios da Prefeitura. O complexo possui quatro pavimentos, 3,6 mil metros quadrados de área construída e 28 consultórios, reunindo em um único endereço o Centro de Especialidades, a Central de Regulação, setores da Atenção Básica, Vigilâncias em Saúde, Secretaria de Saúde e a Farmácia Municipal.

Projetado para oferecer mais conforto aos usuários e melhores condições de trabalho aos profissionais, o prédio conta com estrutura moderna, ambientes climatizados, iluminação natural, sistema de energia fotovoltaica e soluções voltadas à sustentabilidade e à eficiência energética. Outro diferencial é a integração com o Terminal Leste, facilitando o acesso da população por meio do transporte coletivo.

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