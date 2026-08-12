O tráfico de drogas rolava solto pela manhã em uma adega de Santa Bárbara d’Oeste mas a açao da PM resultou em flagrante e apreensão de 22 kg de diversas drogas e dois homens presos.

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A ação do time do 19° BPM/I – 2ª Cia PM foi por volta das 9h20 na rua Bélgica, jardim Europa.

A equipe: ALPHA do 1° Ten PM Lucas/Cb PM Miguel deteve G. S. C. e H. C. além de fazer a apreensão de itens

Espalhados:

29 porções de crack

29 porções de cocaína

17 porções de haxixe

9 porções de maconha

Descartados no encanamento: 22,650kg de drogas de diversos tipos.

Descrição do caso de tráfico

A equipe visualizou um indivíduo na área externa de uma adega situada na Rua Bélgica, recebendo de outro indivíduo, que se encontrava no interior do estabelecimento, um eppendorf contendo substância com características de crack. Diante da situação de flagrante delito, o indivíduo que se encontrava na área externa foi imediatamente abordado.

Ao perceberem a ação policial, outros dois indivíduos que estavam no interior da adega empreenderam fuga em direção aos fundos do estabelecimento, sendo acompanhados visualmente pela equipe. Durante a fuga, os policiais ouviram nitidamente o ruído de água proveniente da região do encanamento, circunstância que levantou a suspeita de que os indivíduos estariam dispensando entorpecentes pelo sistema de escoamento.

Durante a averiguação do local, foram localizados diversos eppendorfs contendo cocaína e crack espalhados pelo chão, além de porções de maconha. Na sequência, a equipe realizou a verificação do sistema de encanamento, onde foi localizada determinada quantidade de entorpecentes, confirmando a suspeita de que as drogas haviam sido dispensadas pelo local.

Com o emprego de uma câmera de inspeção, foi possível visualizar e localizar uma quantidade maior de entorpecentes em uma área de difícil acesso. Diante dos fatos, os indivíduos e todo o material apreendido foram conduzidos à autoridade policial, que, após tomar ciência da ocorrência, ratificou a prisão em flagrante de dois dos envolvidos pelo crime de tráfico de drogas, permanecendo ambos à disposição da Justiça.

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Imagem: PMESP