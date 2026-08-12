A segurança pública foi tema de uma reunião do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) de Sumaré, realizada na Nipo Sumaré, com a participação de autoridades policiais e representantes da comunidade. O encontro promoveu um espaço de diálogo sobre os principais desafios relacionados à segurança no município e sobre medidas de prevenção e enfrentamento à criminalidade.

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Entre os assuntos discutidos estiveram ocorrências de furtos e roubos, população em situação de rua, feminicídio, utilização do sistema Smart Suma de monitoramento por câmeras e os projetos de evolução e adequação da tecnologia, além de questões relacionadas ao trânsito e à segurança viária.

A reunião também reforçou a importância da integração entre poder público, forças de segurança e população. A proposta é ampliar o diálogo com a comunidade, permitindo que demandas sejam apresentadas diretamente às autoridades responsáveis e que sejam discutidas estratégias para prevenção e enfrentamento dos problemas identificados nos diferentes bairros.

O secretário municipal de Segurança Pública, Jeverson Eclair, destacou que a segurança é uma responsabilidade compartilhada e que a participação da população é fundamental para que as políticas de prevenção produzam resultados. “A segurança pública é um ato coletivo. Tivemos uma reunião muito interessante e de muito aprendizado, tratando de questões como furtos e roubos, moradores em situação de rua, feminicídio, o sistema SmartSuma e sua evolução, além das adequações necessárias no trânsito. É importante esse diálogo com as autoridades policiais e, principalmente, com a comunidade”, afirmou.

Segundo o secretário, os investimentos em tecnologia e o fortalecimento do efetivo das forças de segurança têm contribuído para a redução de indicadores criminais no município. Os dados oficiais da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo permitem acompanhar a evolução das ocorrências registradas nos municípios paulistas.

Jeverson ressaltou, porém, que os avanços dependem também da participação ativa da população. Para ele, registrar ocorrências, comunicar situações suspeitas e encaminhar cada demanda às autoridades competentes são atitudes essenciais para o planejamento das ações de segurança.

Smart Suma

Um dos pontos abordados durante o encontro foi o Smart Suma, sistema municipal de monitoramento que integra tecnologia e segurança pública. A ferramenta é utilizada para ampliar a capacidade de acompanhamento de ocorrências e apoiar o trabalho das forças de segurança.

A discussão também tratou da evolução do sistema e de possíveis adequações, acompanhando as necessidades identificadas no município e o avanço das tecnologias aplicadas à prevenção e ao combate à criminalidade.

Além da tecnologia, a reunião destacou a necessidade de integração entre as diferentes forças de segurança e os órgãos municipais, especialmente diante de situações que envolvem simultaneamente segurança, assistência social, trânsito, saúde e outros serviços públicos.

Participação na reunião

Os Consegs são espaços voltados justamente à aproximação entre comunidade e forças de segurança. A participação dos moradores permite apresentar demandas, discutir problemas específicos dos bairros e colaborar na construção de estratégias de prevenção. A filosofia dos Conselhos Comunitários de Segurança busca fortalecer essa cooperação entre população e autoridades.

Para a Secretaria Municipal de Segurança Pública, a participação popular é um dos componentes necessários para consolidar os avanços obtidos no município. A orientação é que moradores registrem ocorrências e utilizem os canais oficiais para comunicar fatos, evitando a circulação de informações sem confirmação e direcionando cada situação aos órgãos responsáveis.