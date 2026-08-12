O Americana Shopping ganha, neste mês de agosto, uma nova atração para os apaixonados por cinema. No próximo dia 20 de agosto, o empreendimento inaugura oficialmente ao público as salas do Cine A, rede que chega ao shopping com uma proposta focada em tecnologia, qualidade de imagem, som imersivo e conforto, marcando o retorno da experiência cinematográfica à cidade e inaugurando um novo momento para o entretenimento de Americana e região.

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Mais do que a abertura de novas salas, a chegada do Cine A representa um projeto desenvolvido para oferecer uma experiência completa ao público. Tecnologia, imersão, conforto e sofisticação se encontram em uma unidade concebida para transformar a ida ao cinema em uma experiência que começa antes mesmo de o filme entrar em cena.

“Cada detalhe desta unidade foi pensado com dedicação e propósito, refletindo a importância que esse momento representa para Americana e toda a região. Reunimos o que há de mais avançado em tecnologia cinematográfica a uma arquitetura premium, conforto e sofisticação para entregar muito mais do que um novo cinema. Depois de anos de espera, queríamos proporcionar à cidade uma experiência verdadeiramente memorável. O resultado é um projeto concebido para surpreender, emocionar e oferecer ao público a melhor experiência imersiva da região”, afirma Silvio Brittis, diretor da rede Cine A.

Tecnologia que transforma a experiência

Entre os grandes diferenciais da nova unidade está a projeção a laser Barco, tecnologia de referência mundial no mercado cinematográfico. A solução proporciona maior estabilidade, brilho e uniformidade à projeção, além de cores mais vivas, alto contraste e riqueza de detalhes, resultando em imagens mais intensas e realistas.

A experiência visual é potencializada pelas telas Silver de alto rendimento, desenvolvidas para preservar a luminosidade e a qualidade da imagem. Com alto ganho de brilho, a tecnologia favorece especialmente filmes de grande impacto visual e conteúdos em 3D, proporcionando uma experiência de alta qualidade independentemente do lugar escolhido pelo espectador.

No som, a imersão ganha ainda mais força. As salas contam com Dolby 7.1, enquanto a Sala 3 será equipada com Dolby Atmos, tecnologia que trabalha o áudio de maneira tridimensional, permitindo que os sons se movimentem pelo ambiente, inclusive pelo teto. A proposta é fazer com que o espectador não apenas assista à história, mas se sinta parte dela.

Conforto e experiência em cada detalhe

O cuidado com a experiência também está presente no conforto. A nova unidade contará com poltronas VIP e Semi-VIP, revestimento premium e ergonomia pensada para proporcionar comodidade durante toda a sessão. As salas 2 e 4 serão 100% VIP, com maior espaçamento entre as fileiras, apoio reclinável e uma proposta ainda mais exclusiva para o público.

“A chegada do Cine A representa um importante avanço para o Americana Shopping e reforça nosso compromisso em oferecer experiências cada vez mais completas aos nossos clientes. A combinação de tecnologia de ponta, qualidade de imagem e som e conforto premium transforma a ida ao cinema em uma experiência diferenciada, que vai muito além da exibição de um filme”, afirma João Paulo da Costa Oliveira, superintendente do Americana Shopping.

Com a inauguração do Cine A, o Americana Shopping amplia seu mix de entretenimento e Americana ganha uma nova experiência cinematográfica, construída a partir da união entre tecnologia, arquitetura, conforto e imersão.

No dia 20 de agosto, uma nova história começa a ser projetada em Americana.

Sobre o Americana Shopping

Referência em compras, serviços, gastronomia e lazer, o Americana Shopping reúne marcas de diversos segmentos e oferece uma experiência completa para clientes de Americana e região. Com constante investimento em inovação e conveniência, o empreendimento segue ampliando seu portfólio de atrações e serviços para atender às expectativas do público.

Serviço

Inauguração do Cine A no Americana Shopping

Data: 20 de agosto

Horário: 13h

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