O Palmeiras se deu mal na volta da Libertadores depois da Copa do Mundo. No jogo de ida das oitavas de final, o Verdão não conseguiu superar o Cerro Porteño do Paraguai.

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A torcida alviverde ficou na bronca com o goleiro Carlos Miguel, que falhou no gol de empate do time paraguaio. A bola passou por baixo dele quando o jogo já se encaminhava para o final.

O VAR salvou o Palmeiras aos 27 do segundo tempo. O Cerro havia aberto o placar, mas a revisão mostrou que houve impedimento no lance. O Verdão ainda teve o meia Andreas Pereira expulso. Ainda assim, o time brasileiro abriu o placar.

Flaco Lopez recebeu e tocou na saída do goleiro, isso já aos 36 da segunda etapa, mas já na prorrogação veio empate. O jogo da volta já acontece na próxima quarta-feira, com o gigante paulista precisando vencer para se classificar ou empatar e decidir nos pênaltis.

Palmeiras precisa se recuperar no Brasileirão também

Antes de encarar a pressão no Paraguai, o Palmeiras precisa também voltar a vencer no Brasileirão. Líder que viu a diferença para o Flamengo cair na última rodada, o Verdão vai ao Rio de Janeiro encarar o Fluminense em partida que acontece no sábado.

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