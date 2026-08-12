A vereadora Jacira Chávare (Republicanos) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações do Poder Executivo sobre a possibilidade de ampliação do horário de funcionamento do Banco de Sangue para os sábados.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

No documento, a parlamentar afirma que tem recebido relatos de moradores que enfrentam dificuldades para realizar doações de sangue durante os dias úteis, especialmente em razão de compromissos profissionais e pessoais.

Fala Jacira

“Precisamos avaliar todas as alternativas que possam facilitar a doação de sangue. Muitas pessoas têm vontade de doar, mas não conseguem comparecer durante a semana. O atendimento aos sábados poderia ser uma alternativa importante para ampliar o acesso dos doadores”, afirma a vereadora.

No requerimento, a autora questiona se o Poder Executivo realizará ampliação dos horários de funcionamento da organização após a conclusão das obras e a possibilidade de abertura aos sábados. Em caso de resposta negativa, Jacira pergunta quais são os impeditivos para a adoção da ampliação do atendimento.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (11) e encaminhado à prefeitura para resposta.

Juninho Dias pede implantação de área de lazer na Praça Luiz Luchesi, na Vila Mariana

O vereador Juninho Dias (PSD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando a implantação de uma área de lazer na Praça Luiz Luchesi, no bairro Vila Mariana.

Segundo o parlamentar, o pedido atende a uma antiga reivindicação dos moradores. “Atualmente, crianças e adolescentes utilizam um campinho improvisado para jogar futebol, demonstrando a necessidade de uma estrutura adequada para o lazer e a prática esportiva. Nosso objetivo é transformar esse espaço em um verdadeiro ponto de encontro para a comunidade, onde crianças, jovens, adultos e idosos possam praticar esportes, caminhar, brincar e conviver com segurança. Isso o quanto esse investimento é necessário”, afirma o vereador.

Na indicação, o parlamentar pede que a prefeitura realize estudos para implantar uma área de lazer no local, com playground, aparelhos de academia ao ar livre, bancos, pista de caminhada, iluminação, paisagismo e um campo de futebol. A indicação foi relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (11) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.