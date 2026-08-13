Após 23 anos de atuação no comércio de Americana, a Básico Malhas, loja da Hering localizada na Rua 12 de Novembro, anuncia o encerramento definitivo de suas atividades.

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A história do estabelecimento começou antes mesmo da marca Básico Malhas. Desde 1985, o ponto comercial tem como tradição a venda de produtos em malha de algodão, tendo comercializado marcas como Sulfabril, Puc, Cotton Island, Malwee e, posteriormente, passando a trabalhar exclusivamente com a Hering, a partir de 2003.

Em 2006, a empresa abriu sua primeira filial, em Nova Odessa, seguida pela segunda unidade, em Sumaré, em 2011. As duas filiais fizeram parte da trajetória da empresa e, posteriormente, encerraram suas atividades.

Básico Malhas e mudanças no varejo

O encerramento da unidade de Americana acontece em um momento de profundas transformações no varejo, marcado pela crescente migração dos consumidores para os canais digitais e pelas mudanças nos hábitos de compra, que vêm reduzindo o movimento nas lojas físicas. Diante desse novo cenário, a Básico Malhas encerra suas atividades, deixando uma história construída ao longo de décadas de relacionamento com seus clientes.

Como despedida, a Básico realiza uma liquidação de encerramento com 40% de desconto, oferecendo aos clientes uma última oportunidade de aproveitar os produtos disponíveis na loja.

Básico Malhas — Rua 12 de Novembro, 199, Centro, Americana

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