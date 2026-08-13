As cadeias ‘ganharam’ mais 4 moradores após tour da PM na região. Ainda teve um caso de um menor que estava no tráfico e foi entregue para a mãe. Os outros são 3 foragidos recapturados e um homem do tráfico.

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Tráfico e cadeia

Ocorrência no dia 12/08/2026 – 23h rua Emílio Colombo, São Jerônimo Americana.

Equipe: Força Tática Viatura: I-19014 1° Sgt PM Gonçalves /Cb PM Laurean/Sd PM Marco /Sd PM Campos

Detido G. Y. O. – 22anos e adolescente F. L. – 16 anos.

Por volta das 23h, após denúncia anônima sobre a venda de drogas nas proximidades de uma adega em Americana, policiais militares da Força Tática deslocaram-se até o local e abordaram dois indivíduos com as características informadas.

Durante a abordagem, foram localizados R$ 55 com um dos indivíduos e R$ 470 com o outro. Em diligências pelas imediações, os policiais localizaram 24 porções de crack, 64 porções de cocaína e 32 porções de maconha, totalizando 120 porções de entorpecentes. Diante dos fatos, os dois foram conduzidos à Delegacia de Polícia. Um dos indivíduos foi indiciado por tráfico de drogas e liberado, enquanto o menor foi apreendido por ato infracional e posteriormente liberado à sua genitora.

APREENSÕES Dinheiro – R$ 525,00 Maconha – 0,073kg Crack – 0,009kg Cocaína – 0,071

PM captura 3 foragidos em Santa Bárbara, Americana e Artur Nogueira

Na quarta-feira (12), policiais militares do 19º BPM/I realizaram a captura de três pessoas procuradas pela Justiça durante ações distintas nos municípios de Santa Bárbara d’Oeste, Americana e Artur Nogueira. Em Santa Bárbara d’Oeste, por volta das 8h26, um indivíduo de 32 anos foi localizado e permaneceu preso à disposição da Justiça. Em Americana, às 16h15, outro indivíduo procurado foi localizado durante ação policial e permaneceu preso.

Já em Artur Nogueira, por volta das 19h25, policiais militares localizaram um indivíduo de 44 anos, procurado pelo crime previsto no artigo 217-A do Código Penal. Ele também permaneceu preso à disposição da Justiça. Ao todo, três procurados foram capturados e permaneceram presos.