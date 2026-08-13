O vereador Arnaldo Alves pede informações à Administração Municipal, por meio do Requerimento nº 510/2026, acerca da possibilidade de emissão da Carteira de Portadores de Fibromialgia em Santa Bárbara d’Oeste.

O parlamentar considera ser de suma importância reconhecer as dificuldades dos portadores de fibromialgia e assegurar seus direitos, principalmente no que se refere à prioridade de atendimento, nas áreas de saúde e assistência social.

Fala Arnaldo

“Trata-se de uma síndrome clínica crônica caracterizada por dor musculoesquelética generalizada, fadiga, alterações cognitivas e outros sintomas que impactam significativamente na vida das pessoas acometidas”, destaca o autor.

No requerimento em questão, Alves propõe questionamentos sobre o trâmite, na Prefeitura, de projeto para a criação da Carteira da Pessoa com Fibromialgia e a previsão para o encaminhamento da proposta à Casa de Leis. Caso não haja ainda nenhum tipo de estudo nesse sentido, o vereador pergunta se é possível iniciar as tratativas com participação do Legislativo, da sociedade civil, de órgãos responsáveis e demais interessados. Não havendo no momento qualquer interesse da Administração Municipal em prosseguir com a presente pauta, o parlamentar reivindica, enfim, que sejam esclarecidas as razões administrativas, políticas, financeiras, jurídicas e técnicas que levam a esta negativa.