A equipe masculina sub-13 de basquete da escolinha da Secretaria Municipal de Esportes de Americana venceu um amistoso contra Santa Bárbara d’Oeste, nesta terça-feira (11), pelo placar de 33 a 20, na casa do adversário.

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A atividade teve como principal objetivo avaliar o desempenho e a evolução dos alunos que participam das aulas de basquete oferecidas pela secretaria. O grupo vem realizando as atividades há cerca de um ano e quatro meses, e o amistoso serviu como uma oportunidade para colocar em prática os fundamentos trabalhados durante os treinamentos.

A partida foi organizada de forma a proporcionar a participação dos atletas de diferentes faixas etárias. Inicialmente, entraram em quadra os meninos de 8 a 11 anos. Na sequência, disputaram a partida os garotos de 12 a 14 anos. A atividade foi disputada em seis tempos, permitindo que os alunos vivenciassem a experiência de jogo e demonstrassem o aprendizado desenvolvido nas aulas.

Ao todo, participaram do amistoso 20 crianças, com idades entre 8 e 14 anos, e todos tiveram a oportunidade de entrar em quadra. As substituições ocorreram a cada dez minutos, sempre respeitando as respectivas faixas etárias.

Dadá do basquete comenta

“Mais importante do que o resultado é poder observar a evolução das crianças. Elas estão conosco há cerca de um ano e quatro meses, e esse tipo de amistoso nos ajuda a verificar o que está sendo assimilado nos treinamentos. Todos tiveram a oportunidade de jogar, e isso é fundamental nessa fase de formação”, destacou Nilson Venancio, o Dadá, professor da equipe.

Para o secretário interino de Esportes de Americana, Pedro Peol, atividades como essa contribuem para o desenvolvimento esportivo e pessoal das crianças. “O objetivo das escolinhas é justamente proporcionar aprendizado, convivência e oportunidades para que nossas crianças e adolescentes tenham contato com o esporte. Um amistoso como esse permite que os alunos coloquem em prática o que aprendem durante as aulas e, ao mesmo tempo, proporciona uma experiência importante para a formação deles”, afirmou.