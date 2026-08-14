Na noite desta quinta-feira (13), o Corinthians entrou em campo para mais um desafio na temporada 2026. Pela partida de ida das oitavas de final da CONMEBOL Libertadores, o Timão mediu forças com o Rosario Central, no estádio Gigante de Arroyito, na Argentina.

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O Alvinegro do Parque São Jorge contou com o apoio de sempre da Fiel e segurou o empate após os 90 minutos, sem gols, por 0 a 0.

O resultado mantém ambos os clubes sem vantagem no duelo de 180 minutos. Uma vitória simples do Coringão em São Paulo já coloca o Corinthians nas quartas de final da competição. Um novo empate, leva a decisão para as penalidades. O confronto de volta ocorre na quinta-feira (20), às 21h30, na Neo Química Arena.

Ficha Técnica

Rosario Central x Corinthians – Gigante de Arroyito – 13/8/26

Escalação: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, Matheus Bidu; Raniele, Allan, Breno Bidon, Garro; Kaio César e Pedro Raul.

Suplentes: Kauê, João Pedro, André Ramalho, Carrillo, Pedro Milans, Matheus Pereira, Angileri, Charles, Gui Negão, Dieguinho, Alex Santana e Lingard.

Substituições: 2T – 37´: Carrillo no lugar de Garro.

2T – 42’: Lingard no lugar de Kaio César.

2T – 49´: André Ramalho no lugar de Breno Bidon.

Próximo jogo Corinthians

O Timão volta a entrar em campo no próximo domingo (16), pela 23ª rodada do Brasileirão 2026. O adversário será o Cruzeiro, na Neo Química Arena, às 19h30 (horário de Brasília).

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