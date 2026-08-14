Ricardo Molina (Republicanos) mostrou força política na noite desta quinta-feira (13), em Nova Odessa, ao reunir cerca de 500 pessoas em um grande encontro de lideranças. O evento reuniu autoridades, vereadores, apoiadores e representantes de diferentes cidades da região, fortalecendo a mobilização em torno de sua candidatura a deputado estadual.

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Entre as autoridades presentes estiveram o prefeito de Nova Odessa, Leitinho, e o vice-prefeito Mineirinho, novo presidente do Republicanos no município. Santa Bárbara d’Oeste esteve representada pelos vereadores Arnaldo Alves e Felipe Corá, enquanto Sumaré contou com a presença do vereador Edinho. Também participou Thiago Mascarenhas, coordenador do Republicanos de Hortolândia, representando o deputado federal Marcos Pereira.

Ao falar sobre Nova Odessa, Molina destacou a importância da cidade para a região e agradeceu a receptividade das lideranças e da população.

Fala Molina

“Nova Odessa é uma cidade muito importante para toda a nossa região. Estar aqui e ver 500 pessoas reunidas demonstra a força das nossas lideranças e a vontade de construir um projeto de união e trabalho. Quero agradecer ao prefeito Leitinho, ao Mineirinho, ao Thiago Mascarenhas e a todos que nos receberam com tanto carinho”, afirmou Molina.

Molina também reforçou seu compromisso com Nova Odessa e destacou a importância de a cidade ter um representante próximo ao Governo do Estado. “Quero ser uma voz de Nova Odessa na Assembleia Legislativa, levando as demandas da cidade e trabalhando para trazer investimentos, programas e oportunidades. O que a gente quer é transformar essa força que estamos vendo aqui em trabalho e resultados para a população”, destacou.

O encontro faz parte da agenda de visitas, reuniões e encontros que Molina vem realizando pela região. A presença de aproximadamente 500 pessoas em Nova Odessa reforçou a união das lideranças e o apoio ao projeto político do republicano.

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