Um rapazote de 18 anos foi detido porque estaria trabalhando no tráfico de drogas no Conjunto Roberto Romano em Santa Bárbara d’Oeste na noite desta quinta-feira. Ele perdeu quase tudo, menos a liberdade após ação da Guarda Municipal.

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Relato rapazote apreensão de drogas

Data: 13 de agosto de 2026

Horário: 22h50

Local: Rua Hilda Heleno de Oliveira, 80 – Conjunto Habitacional Roberto Romano

Natureza: Tráfico de Drogas

Durante patrulhamento preventivo pelo Conjunto Habitacional Roberto Romano, bairro já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, esta equipe de Apoio Tático avistou um indivíduo em meio à praça pública em frente à escola municipal em atitude suspeita.



Ao avistar a equipe, o mesmo atravessou a rua em direção ao bar e dispensou de imediato um maço de cigarro, sendo abordado e identificado como W.V.A. 18 anos. Em busca pessoal foi encontrado em seu poder a quantia de R$ 110,15.

Foi realizada varredura no local onde o mesmo havia dispensado o maço de cigarro, sendo localizada a quantia de 29 porções de substância análoga à cocaína acondicionadas em tubetes no referido maço. Foi realizado ainda varredura na praça de onde o mesmo havia saído, onde foi localizada uma sacola contendo em seu interior 18 porções de substância análoga à maconha acondicionadas em tubos, 54 porções de substância análoga à maconha e 56 porções de substância análoga ao crack.

Questionado, o indivíduo alegou estar na prática de tráfico de drogas e que tinha acabado de assumir o ponto, permanecendo até às 06h00 da manhã do dia seguinte.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo. O mesmo foi conduzido até o Plantão Policial, onde, após narração dos fatos, a Autoridade Policial de Plantão determinou a apreensão das drogas e do dinheiro liberando W.V.A para futuras diligências.

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