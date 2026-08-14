Após a repercussão do vídeo publicado pelo Novo Momento, a mãe que aparece conduzindo uma bicicleta elétrica com a filha decidiu se manifestar nos comentários da própria publicação. O esposo dela também comentou e apresentou a versão da família sobre o caso.

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Segundo a mulher, a filha estava de capacete, presa a uma cadeira com cinto de segurança. Ela afirmou ainda que utiliza a bicicleta de acordo com as regras do Contran, trafegando pela direita da via e dentro do limite de velocidade do veículo.

Posicionamento da mãe



A condutora também defendeu o uso da bicicleta elétrica como uma alternativa para mães se deslocarem com seus filhos e criticou motoristas que trafegam em alta velocidade.

O esposo afirmou que a bicicleta é utilizada pela família no dia a dia, inclusive para trabalho, necessidades e lazer. Segundo ele, naquele momento, a esposa seguia para a casa da mãe dele, a cerca de 10 minutos da residência.

O Novo Momento publica a manifestação da família para apresentar também a versão da condutora e ampliar o debate sobre segurança e convivência no trânsito.

Fernanda Daniel | Novo Momento

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