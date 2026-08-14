O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana realiza, nesta sexta-feira (14), um reparo emergencial na rede de água da Avenida Campos Salles, na altura do número 195.

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No local, foi identificado um afundamento no pavimento, provavelmente causado por um vazamento subterrâneo.

A equipe está se deslocando para o local para abrir a vala, identificar o ponto exato do dano e realizar os procedimentos necessários para o reparo.

Interdição na Campos Salles

Para a execução do serviço, será necessária a interdição do trecho da avenida, no sentido Centro. O local é de mão única e o trânsito será desviado pela Rua Gonçalves Dias. O DAE orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pela região.

Neste momento, ainda não é possível informar se será necessária a interrupção do abastecimento de água nos imóveis próximos ao local. Essa definição ocorrerá após a abertura da vala e a identificação do ponto do dano.

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