Um carro roubado foi localizado no estacionamento do Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, esta quinta-feira. A Guarda Municipal de Americana (GAMA) localizou, ainda na parte da manhã o Fiat Mobi com registro de furto no estacionamento do Tivoli.

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A ocorrência teve início após o automóvel, de placas UAB-8G64, passar por uma das câmeras do sistema Muralha Digital, na Avenida Iacanga, em Americana. O veículo possuía restrição de furto registrada em 8 de julho de 2026. A equipe, composta pelo GCM Isaías e pelo subinspetor Barbosa, iniciou o patrulhamento após receber o alerta. Durante as buscas, os agentes também foram informados por um popular de que um veículo com uma tarja verde na parte traseira havia seguido em direção ao Tivoli Shopping.

Carro roubado

A equipe se deslocou até o local e conseguiu localizar o Fiat Mobi no estacionamento. A condutora também foi localizada e abordada pelos agentes. A ocorrência foi apresentada na 2ª Delegacia de Polícia de Santa Bárbara d’Oeste. Após tomar conhecimento dos fatos, a autoridade policial de plantão, delegado Felipe Rodrigues de Carvalho, determinou a apreensão do veículo.

A condutora foi liberada após ser constatado que ela havia alugado o automóvel em data posterior ao registro do furto, não havendo, naquele momento, elementos que indicassem sua participação na subtração do veículo.

O Fiat Mobi foi encaminhado ao pátio municipal de Santa Bárbara d’Oeste para as providências legais.

Mais 1 carro roubado- caminhonete de Limeira

A Guarda Municipal de Americana (GAMA) localizou, na tarde desta quinta-feira (13), uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton que havia sido furtada em Limeira. O veículo foi encontrado na Rua Gentil Detone, em Americana.

A ocorrência teve início após o Centro de Segurança e Inteligência (CSI) identificar, por meio da “Muralha Digital”, a entrada da caminhonete no município. As informações sobre o furto foram repassadas à equipe, formada pelo GCM Isaías e pelo subinspetor Barbosa, que iniciou buscas pela região.

Durante o patrulhamento, os agentes localizaram o veículo, de placas DEI-2J80, e realizaram a consulta junto ao CSI, que confirmou o registro de furto.

A perícia foi acionada e realizou os procedimentos no local. Na sequência, a equipe encaminhou a ocorrência à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde foram adotadas as medidas de polícia judiciária e registrado o BOPC MD1802-2/2026.

O proprietário compareceu à CPJ e informou que a caminhonete havia sido furtada por volta das 14h50. Após os procedimentos, o veículo foi restituído ao proprietário.

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