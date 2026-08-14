Um carro roubado foi localizado no estacionamento do Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, esta quinta-feira. A Guarda Municipal de Americana (GAMA) localizou, ainda na parte da manhã o Fiat Mobi com registro de furto no estacionamento do Tivoli.
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A ocorrência teve início após o automóvel, de placas UAB-8G64, passar por uma das câmeras do sistema Muralha Digital, na Avenida Iacanga, em Americana. O veículo possuía restrição de furto registrada em 8 de julho de 2026. A equipe, composta pelo GCM Isaías e pelo subinspetor Barbosa, iniciou o patrulhamento após receber o alerta. Durante as buscas, os agentes também foram informados por um popular de que um veículo com uma tarja verde na parte traseira havia seguido em direção ao Tivoli Shopping.
A equipe se deslocou até o local e conseguiu localizar o Fiat Mobi no estacionamento. A condutora também foi localizada e abordada pelos agentes. A ocorrência foi apresentada na 2ª Delegacia de Polícia de Santa Bárbara d’Oeste. Após tomar conhecimento dos fatos, a autoridade policial de plantão, delegado Felipe Rodrigues de Carvalho, determinou a apreensão do veículo.
A condutora foi liberada após ser constatado que ela havia alugado o automóvel em data posterior ao registro do furto, não havendo, naquele momento, elementos que indicassem sua participação na subtração do veículo.
O Fiat Mobi foi encaminhado ao pátio municipal de Santa Bárbara d’Oeste para as providências legais.
Mais 1 carro roubado- caminhonete de Limeira
A Guarda Municipal de Americana (GAMA) localizou, na tarde desta quinta-feira (13), uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton que havia sido furtada em Limeira. O veículo foi encontrado na Rua Gentil Detone, em Americana.
A ocorrência teve início após o Centro de Segurança e Inteligência (CSI) identificar, por meio da “Muralha Digital”, a entrada da caminhonete no município. As informações sobre o furto foram repassadas à equipe, formada pelo GCM Isaías e pelo subinspetor Barbosa, que iniciou buscas pela região.
Durante o patrulhamento, os agentes localizaram o veículo, de placas DEI-2J80, e realizaram a consulta junto ao CSI, que confirmou o registro de furto.
A perícia foi acionada e realizou os procedimentos no local. Na sequência, a equipe encaminhou a ocorrência à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde foram adotadas as medidas de polícia judiciária e registrado o BOPC MD1802-2/2026.
O proprietário compareceu à CPJ e informou que a caminhonete havia sido furtada por volta das 14h50. Após os procedimentos, o veículo foi restituído ao proprietário.
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