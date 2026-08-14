O DAE (Departamento de Água e Esgoto) realizou esta semana operação intensiva para desobstruir a rede coletora de esgoto no Jardim Europa, zona leste de Santa Bárbara d’Oeste. A equipe de manutenção em redes de esgoto retirou uma grande quantidade de blocos e crostas de gordura acumulados na Rua Espanha, que haviam interrompido o afastamento do esgoto na região.

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Para realizar a limpeza, o DAE mobilizou caminhões hidrojato e limpa fossa, além de equipes para trabalhos manuais. A força-tarefa concentrou-se na desobstrução de cinco poços de visita (PVs) que estavam totalmente entupidos.

Durante a operação, o caminhão limpa fossa sugou 24 mil litros de esgoto retido nos PVs, além da remoção das grandes placas de gordura que bloqueavam a passagem.

Após a conclusão dos serviços no final do dia, o fluxo da rede retomou a normalidade. Em decorrência da gravidade do entupimento, a origem do descarte irregular da gordura será agora investigada pela equipe de fiscalização da autarquia.

Jardim Europa e ETE

O DAE reforça que todo o esgoto coletado na região do Jardim Europa é devidamente afastado por meio de redes coletoras e interceptores, sendo destinado à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Barrocão, onde recebe o tratamento adequado. A autarquia faz um apelo à população para que evite o descarte de óleo, gordura e qualquer tipo de lixo nas pias e ralos, prática que causa graves danos às tubulações e ao meio ambiente.