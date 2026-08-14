Franco Sardelli defende iluminação pública no trecho urbano da SP-304

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Candidato a deputado estadual pelo PL propõe investimentos do Governo do Estado para ampliar a segurança no trecho da Rodovia Luiz de Queiroz que atravessa Americana e Santa Bárbara d’Oeste

O candidato a deputado estadual Franco Sardelli, aprovado na convenção do PL, defende a destinação de recursos do Governo do Estado para, em parceria com as prefeituras, viabilizar a implantação de iluminação pública nos trechos urbanos da SP-304 (Rodovia Luiz de Queiroz), especialmente na região que atravessa Americana e Santa Bárbara d’Oeste e dá acesso a Nova Odessa.

Para Franco, a transformação da rodovia em um importante eixo de circulação urbana exige investimentos compatíveis com a realidade da via. Além da iluminação, o candidato defende que, gradualmente, o pavimento asfáltico seja substituído por concreto em trechos de maior movimentação, como forma de aumentar a durabilidade da pista e reduzir a necessidade de intervenções frequentes.

“Há tempos essa rodovia se tornou uma grande avenida, principalmente no trecho que atravessa Americana e Santa Bárbara d’Oeste. São milhares de pessoas que circulam diariamente pela SP-304. A iluminação adequada desse trecho urbano representa um investimento importante em segurança para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres”, afirmou Franco, destacando ainda que aposta na parceria com o governador Tarcísio de Freitas para os investimentos.

Principal ligação entre diversos municípios da região, a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) recebe diariamente um fluxo intenso de veículos e, especialmente nos trechos urbanos, exerce papel semelhante ao de uma grande avenida.

Entre Americana e Santa Bárbara d’Oeste, são aproximadamente 27 quilômetros de pista dupla, nos dois sentidos, atravessando áreas de intensa ocupação urbana e concentrando o deslocamento diário de milhares de moradores e trabalhadores.

Segundo dados do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), em 2023, aproximadamente 62 mil veículos circulavam diariamente, nos dois sentidos, no trecho de Americana.

“Esses números mostram a dimensão da importância da SP-304 para toda a nossa região. Precisamos pensar em uma rodovia preparada para o fluxo que ela efetivamente recebe hoje. A iluminação é uma medida de segurança que pode ser implementada e, no futuro, também precisamos discutir soluções mais duradouras para a pavimentação”, destacou Franco Sardelli.

A proposta busca adequar a infraestrutura da SP-304 à realidade dos municípios que cresceram no entorno da rodovia, garantindo melhores condições de segurança e mobilidade para quem utiliza diariamente esse importante corredor regional.

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