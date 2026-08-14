Mastercard abre vagas para Estágio e Trainee

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A Mastercard, uma das maiores empresas de tecnologia de pagamentos do mundo, está com inscrições abertas para seus Programas de Estágio e Trainee, voltados a atrair e desenvolver novos talentos para a companhia. Ambos terão início em janeiro de 2027, com atuação em formato híbrido.

Programa de Estágio

O Programa de Estágio propõe uma experiência abrangente, na qual os estudantes desenvolverão habilidades práticas enquanto conduzem projetos que apoiam as metas de sua área de atuação. Com duração de um ano e em regime de meio período, o estagiário atuará em projetos de impacto real e participará de sessões de networking, palestras com líderes, experiências de voluntariado e integração de equipe.

As oportunidades contemplam as áreas de Finanças, Sucesso do Cliente, Vendas, Tecnologia, Marketing e Comunicação, Gestão de Projetos, Gestão de Produtos, Jurídico e Desenvolvimento de Negócios.

Para participar, é necessário estar cursando graduação com previsão de formatura até o final de 2027 (com potencial para contratação em tempo integral ou como estagiário em 2028) e ter disponibilidade para atuação em São Paulo (SP). A empresa busca estudantes com excelente desempenho acadêmico, pensamento inovador, capacidade de assumir riscos calculados, boa comunicação e facilidade para trabalhar em parceria com diferentes áreas.

Programa de Trainee (Mastercard Launch)

O Mastercard Launch é voltado a talentos em início de carreira, com foco no desenvolvimento de habilidades e em experiência de trabalho multifuncional. Com duração de 18 meses e em regime de tempo integral, cada participante é alocado em uma unidade de negócios, onde adquire competências e experiência prática ao longo da jornada. O trainee assumirá atribuições com impacto direto nos resultados do negócio e participará de sessões de networking, palestras com líderes, experiências de voluntariado e integração de equipe.

As oportunidades contemplam as áreas de Produtos e Soluções, Gestão de Projetos, Gestão de Produtos, Entrega ao Mercado e Gestão de Contas.

Para participar, é necessário ter bacharelado ou mestrado com previsão de conclusão entre dezembro de 2025 e dezembro de 2026 e disponibilidade para atuação em São Paulo (SP). A empresa busca perfis com excelente histórico acadêmico, habilidades de comunicação em inglês e no idioma local, histórico comprovado de liderança e excepcional capacidade de análise e resolução de problemas quantitativos.

As inscrições para os Programas de Estágio e Trainee Mastercard 2027 poderão ser realizadas até 06/09/2026.

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