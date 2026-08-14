O vereador Thiago Brochi (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo à prefeitura a implantação de ações permanentes de educação financeira em todas as unidades da rede municipal de ensino.

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De acordo com o parlamentar, a proposta busca garantir que o tema não fique restrito a algumas escolas ou projetos específicos e que seja disponibilizado de forma abrangente para os estudantes de toda a rede municipal.

O autor indica possíveis temas a serem trabalhados, como planejamento financeiro, organização do orçamento, consumo consciente, poupança, definição de prioridades e prevenção ao endividamento, de maneira adequada à faixa etária dos alunos.

Segundo a proposta, as atividades poderão ser desenvolvidas por meio de palestras, oficinas, projetos pedagógicos e outras ações educativas, permitindo que os estudantes tenham contato, desde cedo, com conceitos importantes para sua vida financeira.

O vereador afirma que iniciativa também pretende gerar reflexos positivos nas famílias, já que os conhecimentos adquiridos pelos alunos podem ser compartilhados dentro de casa, estimulando hábitos de planejamento e consumo responsável.

Solta o verbo Thiago Brochi

“A Educação Financeira deve fazer parte da formação dos estudantes de maneira democrática e acessível a todos, garantindo que alunos de todas as unidades da rede municipal tenham a mesma oportunidade de aprender sobre organização e responsabilidade financeira”, comenta.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (14) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.