O Banco de Sangue do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, já começou a considerar alguns dos novos critérios para doação de sangue estabelecidos pelo Ministério da Saúde. A mudança atende à Portaria GM/MS nº 11.685/2026, que atualiza os protocolos técnicos de triagem clínica, amplia critérios de elegibilidade e reduz períodos de inaptidão para doadores em diferentes situações.

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A implementação das novas regras nos serviços de hemoterapia de todo o país ocorre de forma gradual até 30 de setembro, quando a nova regulamentação entra oficialmente em vigor.

O que muda?

Entre as mudanças mais relevantes e que já estão sendo consideradas pelo Banco de Sangue do Hospital Municipal de Americana está a redução do período de impedimento temporário para candidatos que realizaram tatuagem, piercing, micropigmentação, maquiagem definitiva e aplicação de botox, que passou de um ano para quatro meses.

No caso de piercing em cavidade oral ou genital, o prazo de espera também caiu de um ano para quatro meses após a retirada.

O intervalo mínimo para quem realizou endoscopia ou colonoscopia também foi reduzido, de seis para quatro meses.

Já quem realizou cirurgia bariátrica agora poderá doar sangue depois de seis meses da realização do procedimento, desde que esteja com o peso estável e seja considerado apto na avaliação clínica. O prazo anterior era de 12 meses.

Pessoas com histórico de tuberculose pulmonar ou extrapulmonar passam a poder doar depois de dois anos da cura. Anteriormente, o prazo era de cinco anos.

Outra mudança envolve pessoas que tiveram câncer. A nova regulamentação estabelece critérios para a possibilidade de doação considerando o período de cinco anos do fim do tratamento, a remissão e a ausência de doença ativa. Permanecem como contraindicação definitiva os casos de leucemia, linfoma, mieloma e melanoma. Antes, todos os casos de câncer resultavam em inaptidão definitiva.

Nos casos de candidatos que passaram por cirurgia bariátrica ou tiveram câncer, a orientação é que apresentem uma carta ou declaração do médico que realiza o acompanhamento, informando que estão liberados para doar. No caso da bariátrica, o documento deve considerar também a avaliação nutricional; já para pacientes com histórico de câncer, deve confirmar a conclusão do tratamento e a ausência de recidiva. A documentação será considerada pela equipe do Banco de Sangue durante a avaliação clínica.

A nova regulamentação contempla ainda outras alterações nos critérios de aptidão, incluindo mudanças relacionadas ao uso de anabolizantes, hormônios injetáveis ou terapia de reposição hormonal, pessoas com múltiplos parceiros sexuais e algumas condições clínicas, como o hipertireoidismo. Os critérios são avaliados individualmente durante a triagem, conforme a situação de cada candidato.

“As novas diretrizes incorporam critérios atualizados a partir dos avanços científicos na área da hemoterapia e podem ampliar a possibilidade de doação para pessoas que anteriormente precisavam aguardar períodos maiores para voltar a doar após determinados procedimentos ou que não eram consideradas aptas em determinadas situações. Com a atualização, já passamos a considerar alguns dos novos critérios nas situações previstas na regulamentação”, explicou a enfermeira do Banco de Sangue e responsável pela triagem da unidade, Josniele Bidoia.

No Banco de Sangue do Hospital Municipal, a equipe trabalha na adequação dos fluxos e procedimentos internos para incorporar todas as novas regras até 30 de setembro.

“A aplicação de cada critério depende da situação individual do candidato, por isso a triagem é tão importante. Nossa orientação é que as pessoas interessadas em doar procurem o Banco de Sangue, inclusive aquelas que anteriormente foram consideradas inaptas, para passar por uma nova avaliação e verificar se, diante da atualização das regras, agora podem realizar a doação”, acrescentou Josniele.

A atualização dos critérios não altera os requisitos básicos para a doação de sangue. Todos os candidatos continuam passando por triagem clínica individual e devem atender às condições estabelecidas para a doação. Entre esses requisitos estão ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos e estar em boas condições de saúde. Menores de 18 anos precisam de autorização dos responsáveis. Também é necessário estar alimentado, evitar alimentos gordurosos nas horas que antecedem a doação e apresentar documento oficial com foto.

O secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, aponta que a atualização dos critérios é importante para a ampliação do número de doadores. “A doação é um gesto simples, mas que faz uma diferença enorme para quem precisa de uma transfusão, podendo salvar vidas. Por isso, reforçamos o convite para que as pessoas procurem o Banco de Sangue e verifiquem se estão dentro dos critérios para doar. Quanto mais doadores tivermos, mais preparados estaremos para atender nossos pacientes e garantir a assistência necessária”, reforçou.

Segurança continua sendo prioridade

Além da triagem e avaliação clínica do doador, o sangue coletado passa pelos exames necessários antes de ser disponibilizado para transfusão. Os procedimentos são obrigatórios e têm como objetivo garantir a segurança do doador e do paciente, além do uso seguro, apropriado e eficaz do sangue e dos componentes hemoderivados.

“É importante destacar que a atualização dos critérios não significa redução dos cuidados de segurança adotados no processo de doação. A triagem clínica permanece obrigatória, e cada candidato é avaliado individualmente antes da coleta. O sangue doado também seguirá passando pelos exames necessários antes de ser disponibilizado para transfusão”, observou Josniele.

O diretor médico do Hospital Municipal, Dr. Fernando Bertola, destaca que a atualização dos critérios acompanha a evolução das práticas de hemoterapia e pode contribuir para ampliar a disponibilidade de sangue para os pacientes, fortalecendo os estoques da instituição.

“A atualização da regulamentação acompanha a evolução do conhecimento científico e busca tornar os critérios mais adequados às evidências atuais. Ao permitir que mais pessoas possam ser consideradas aptas a doar sangue, a mudança pode contribuir para ampliar a base de doadores e fortalecer os estoques, algo fundamental para garantir a assistência aos pacientes que dependem de transfusões”, afirmou.

Banco de Sangue e horários

O Banco de Sangue do Hospital Municipal funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h, com entrada pelo estacionamento da Rua Cuiabá, no Jardim Nossa Senhora de Fátima. Os doadores são atendidos por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento. Mais informações e esclarecimentos podem ser obtidos pelo telefone (19) 3468-1739 ou pelo WhatsApp (19) 99148-1067.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.