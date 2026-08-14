Uma casa de boneca… em tamanho real

­Assinada pelo arquiteto boliviano Eduardo Baldelomar, a casinha integra o anexo de lazer da família, mas foi pensada especialmente para a pequena moradora

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Localizada no jardim da casa principal, a casinha da menina Ana Sofia foi contemplada com quarto, salas, cozinha e até um jardim de entrada pensados em escala infantil | Projeto de Eduardo Baldelomar | Foto: Jorge Montoya

Que criança nunca sonhou com uma casa da Barbie? Agora imagine poder entrar nela, abrir portas, sentar no sofá e inventar histórias dentro de cada cômodo…foi assim para a pequena moradora Ana Sofia, de três anos. Durante a reforma da residência da família, surgiu a oportunidade de criar um universo próprio para ela, mas não como um brinquedo a mais e sim uma casa inteira, planejada para acolher suas brincadeiras, estimular a imaginação e permitir que o faz-de-conta ganhasse forma e cenário.

Assim, nasceu o espaço assinado pelo arquiteto boliviano Eduardo Baldelomar, que aproveitou uma área livre no jardim da residência. Com cerca de 20 m² e pé-direito de 2,5 metros, o anexo foi projetado como uma miniatura funcional de uma casa real composta por ambientes definidos, materiais duráveis e mobiliário seguro, tudo adaptado à escala infantil, mas resistente o suficiente para também receber os pais.

“Quando percebemos que havia um espaço ideal no jardim, foi ali que surgiu a ideia de construir uma grande casinha de boneca. Para mim, o brincar é uma das formas mais importantes de aprendizado na infância e ter um espaço próprio estimula a ludicidade, a autonomia e a imaginação da criança“, conta o profissional.

O início da brincadeira

A presença de um pequeno jardim de ingresso ajuda a marcar a transição entre o exterior e o interior lúdico | Projeto de Eduardo Baldelomar | Foto: Jorge Montoya

Antes mesmo de cruzar a porta, a experiência idealizada por Baldelomar começa do lado de fora com um pequeno jardim natural com aparência acolhedora. A casinha foi implantada sobre uma base de concreto e construída integralmente em madeira teca, para uma melhor resistência às intempéries climáticas.

No teto, a cobertura metálica protege a estrutura e garante durabilidade, enquanto a localização, ao lado da piscina, exigiu cuidados extras com segurança.

“Além da proteção da piscina com lona, o projeto conta com monitoramento por câmeras e climatização interna. Tudo concebido para o conforto e a tranquilidade dos pais, além da pequena ter acompanhamento constante de uma babá“, reforça o arquiteto.

Sala de estar e sala de jantar:

A paleta escolhida aposta em tons suaves, com predominância do branco e do rosa pálido, tecidos em veludo e tapetes macios – escolhas que resultaram em uma atmosfera charmosa | Projeto de Eduardo Baldelomar | Foto: Jorge Montoya

Integradas, as sala de estar e jantar formam o coração social da casinha, reproduzindo em escala reduzida a dinâmica de uma residência tradicional. É nesse espaço que surgem os convites imaginários para o chá da tarde, os encontros com bonecas e as primeiras experiências de convivência simbólica.

Para os móveis, o arquiteto os desenhou de forma a acompanhar o crescimento da moradora até, aproximadamente, seus oito anos. Assim, ele enfatizou o uso de cantos arredondados e superfícies suaves para favorecer a circulação e atribuir segurança para a pequena. “O mobiliário foi produzido em MDF e melamina, sempre com dimensões pensadas para a ergonomia infantil“, completa.

Mas outro detalhe importante é que, embora pensada para uma criança, sofá, cadeiras e camas foram projetados para resistir ao peso de pais e acompanhantes, incentivando momentos compartilhados. “Tudo está na escala dela, mas pensamos também nos adultos que convivem com ela. A altura foi uma decisão importante para que todos pudessem participar desse universo“, explica.

Cozinha:

O piso em porcelanato com aparência de madeira contribui para a sensação de aconchego, além de garantir praticidade na limpeza | Projeto de Eduardo Baldelomar | Foto: Jorge Montoya

A cozinha ganhou um toque de verdade: a pia possui água fria e quente, enquanto geladeira, fogão e máquina de lavar aparecem como versões de divertimento para a Ana Sofia explorar o faz-de-conta com mais realismo.

“A ideia era que ela pudesse vivenciar pequenas rotinas como organizar objetos ou simular atividades do dia a dia. Isso torna o espaço mais interessante“, reforça Eduardo.

Dormitório:

Preparado para receber, a pequena pode convidar amiguinhas para noites do pijama | Projeto de Eduardo Baldelomar | Foto: Jorge Montoya

O espaço que mais carrega uma emoção especial é o dormitório que conta com duas pequenas camas – um desejo terno da menina “A segunda cama é o meu detalhe favorito, pois seu sonho era ofertar uma acomodação para sua futura irmãzinha. E de fato ela já estava a caminho nos próximos meses”, revela o profissional.

Um pequeno guarda-roupa e uma penteadeira com espelho completam o dormitório, incentivando a autonomia da criança em momentos de descoberta e imaginação | Projeto de Eduardo Baldelomar | Foto: Jorge Montoya

Sobre Eduardo Baldelomar

Natural da Bolívia, o arquiteto e designer de interiores busca contar sua história através de seus projetos. Com 17 anos de experiência em sua terra natal, hoje o profissional busca firmar sua presença no Brasil e valorizar o intercâmbio da cultura da América Latina.

Veterano na CASACOR Bolívia, onde já participou em 12 edições, atualmente vai para sua terceira participação na CASACOR São Paulo (2023,2024 e 2026). Hoje, se dedica ao seu próprio escritório, com sede dupla em Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, desde 2013, e na capital paulista desde 2023.

Instagram: @eduardobaldelomar_designer

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