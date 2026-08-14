A Gigante chinesa YAPP Automotive Systems, multinacional chinesa inaugurou sua unidade na região do bairro São Jerônimo em Americana com a presença de políticos da cidade. A solenidade marcou oficialmente a chegada da empresa a Americana e representa um importante marco para o desenvolvimento econômico e industrial da cidade, que neste mês celebra 151 anos.

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Com investimento de aproximadamente R$ 140 milhões, a nova planta da YAPP prevê a geração de mais de 100 empregos diretos ao longo dos próximos anos. As operações da fábrica devem começar ainda em 2026. A unidade será dedicada à produção de tanques de combustível para veículos híbridos, tecnologia da qual a empresa é a única detentora no Brasil.

Durante a cerimônia, o prefeito Chico Sardelli destacou a importância do investimento para Americana e ressaltou a confiança da empresa no potencial do município. “É uma grande satisfação participar da inauguração da YAPP em Americana. Esse investimento demonstra a confiança da empresa no potencial da nossa cidade e reforça que estamos no caminho certo, criando um ambiente favorável para atrair novos negócios, gerar empregos e fortalecer a nossa economia. A chegada de uma multinacional desse porte também amplia as oportunidades e coloca Americana cada vez mais inserida nos grandes movimentos de transformação da indústria”, destacou Chico Sardelli.

Presente no evento, o presidente do SDIC, que é a Corporação de Desenvolvimento e Investimento do Estado da China, Ding Houwen, destacou a relevância da nova instalação para o desenvolvimento da YAPP no Brasil. “São Paulo é um dos grandes líderes econômicos não apenas do Brasil, mas de toda a América Latina. O Brasil também ocupa uma posição central e estratégica na indústria automotiva global, com um sistema industrial maduro e uma cadeia produtiva altamente desenvolvida. Americana está inserida nesse importante núcleo industrial do Estado e possui uma localização privilegiada, fatores que tornam a cidade um ambiente estratégico para novos investimentos”, afirmou.

Segundo Ding, a inauguração representa um passo importante para a expansão das atividades da empresa no Brasil. “A inauguração desta nova unidade marca um passo importante e estratégico para a YAPP. Aqui teremos um espaço voltado à pesquisa, ao desenvolvimento e à produção, contribuindo para o avanço tecnológico e para o fortalecimento da indústria automotiva”, reforçou.

A cerimônia contou com a participação de representantes da YAPP Automotive Systems e de instituições ligadas à comunidade empresarial chinesa no Brasil. Entre os convidados estiveram Chen Jinsong, presidente da Associação Brasileira de Empresas Chinesas (ABEC); Zhao Zheng, presidente global da YAPP Automotive Systems; Mike Chen, CEO da YAPP no Brasil; e Edward Chen, presidente global da YAPP.

Pela Prefeitura de Americana, também participaram o vice-prefeito, Odir Demarchi; o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros; o secretário municipal de Planejamento, Diego Guidolin; e o secretário municipal de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão. O evento contou ainda com a presença do vereador Lucas Leoncine.

Gigante chinesa e a força de Americana

A inauguração da YAPP reforça a estratégia de Americana de ampliar a atração de investimentos, fortalecer o setor industrial e criar novas oportunidades de emprego e desenvolvimento econômico. A instalação da empresa também estreita os laços de cooperação entre Americana, o Brasil e a China.