A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, vai disponibilizar os Trenzinhos da Alegria para incentivar crianças e adolescentes a se vacinarem neste sábado (22), durante o Dia D da Campanha de Multivacinação. Os veículos serão utilizados para transportar os pequenos dos pontos de embarque até as unidades de saúde, com a presença de personagens fantasiados, monitor e música. Para ter acesso à atração, as crianças deverão estar acompanhadas dos pais ou responsáveis e apresentar a caderneta de vacinação.

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A iniciativa vai contar com três trenzinhos, que vão circular das 9h às 15h, nos seguintes trajetos:

Tour do trenzinho em Americana

Praia Azul

Embarque: Rua Maranhão, 382 – Condomínio Vida Nova I

Desembarque: Rua Maranhão, 1.213 – ESF Praia Azul

Vila Mathiensen

Embarque: Rua dos Colibris, 721 – Casa da Criança Araúna

Desembarque: Rua das Alfazemas, 316 – UBS Mathiensen

Parque Gramado

Embarque: Rua da Igualdade, 65 – EMEF Darcy Ribeiro

Desembarque: Rua Ema Itália Bufarah, 1.370 – UBS Gramado

“A vacinação é uma das formas mais importantes de proteger a saúde das nossas crianças e adolescentes. E, para ampliar a adesão à campanha, estamos buscando também estratégias que tornem esse momento mais atrativo e divertido para eles. Neste sábado, teremos os Trenzinhos da Alegria em três regiões. É uma maneira de transformar a ida para a vacinação em uma experiência mais leve e agradável”, destaca a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

O Dia D vai oferecer a atualização da carteira de vacinação para pessoas que possuem imunizantes de rotina em atraso, com a disponibilização de todas as vacinas que fazem parte do calendário de imunização. A ação acontece das 8h às 16h, nas unidades de saúde dos bairros Vila Mathiensen, Praia Azul, Cariobinha, Parque Gramado, Jardim Boer, Jardim Brasil, São Domingos, Parque das Nações e Mário Covas.

Para ser vacinado, é obrigatória a apresentação de documento pessoal com foto, CPF ou Cartão SUS. No caso das crianças, os pais ou responsáveis legais também devem levar a caderneta de vacinação.

“O Dia D é uma oportunidade para que as famílias verifiquem a situação vacinal de crianças, adolescentes e também dos adultos que tenham algum imunizante de rotina em atraso. Teremos todas as vacinas previstas no calendário de imunização disponíveis nas nove unidades participantes. A vacinação é uma responsabilidade coletiva. Quando mantemos a caderneta atualizada, protegemos não apenas cada pessoa vacinada, mas também ajudamos a reduzir a circulação de doenças na nossa comunidade”, ressalta a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carla Brito.

A iniciativa faz parte da Campanha de Multivacinação do Ministério da Saúde, que acontece este mês em todo o país. Durante esse período, Americana tem intensificado as ações de atualização da caderneta vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos. As estratégias incluem conferência da situação vacinal, orientação às famílias sobre a importância da imunização e mobilização das equipes da Atenção Primária para busca ativa e identificação de pessoas com esquema vacinal incompleto.

Além do Dia D, a vacinação de rotina segue normalmente de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, em todas as UBSs e ESFs. As unidades da Praia Azul, São Vito e Vila Mathiensen atendem até as 20h.

“Estamos mobilizados para ampliar a cobertura vacinal e garantir que crianças e adolescentes estejam protegidos com todas as vacinas previstas no calendário. O Dia D deste sábado é mais uma ação nesse esforço. Além de disponibilizarmos as vacinas, estamos criando uma atração especial para incentivar a participação das crianças, com os Trenzinhos da Alegria. É uma iniciativa que une saúde e diversão para tornar esse momento mais atrativo para as famílias”, reforça o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

Endereços das unidades que vão participar do Dia D:

– UBS Mathiensen: Rua das Alfazemas, 316

– ESF Praia Azul: Rua Maranhão, 1.213

– UBS Cariobinha: Rua São Simão, 522

– UBS Parque Gramado: Rua Ema Itália Bufarah, 1.370

– UBS Jardim Boer: Rua Romildo Bosqueiro, 55

– ESF Jardim Brasil: Rua Benedito Aparecido Bertossi, 480

– UBS São Domingos: Rua Salvador Giordano, 320

– UBS Parque das Nações: Rua Austrália, 301

– ESF Mário Covas: Rua da Aliança, 648