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Um homem foi detido roubando fios na madrugada desta segunda-feira em Americana. Com ele, foi encontrado um alicate turquesa utilizado na prática do furto e cerca de 15 metros de fio e dois disjuntores. O outro homem, que seria seu comparsa, não foi encontrado.

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Policiais militares do 19º BPM/I foram acionados, via COPOM, para averiguar uma ocorrência de furto em andamento pela Rua Abolição, em Americana. Segundo as informações recebidas, dois indivíduos estariam furtando fios da rede elétrica e realizando o corte dos cabos.



De imediato, a equipe deslocou-se ao endereço e localizou um homem agachado e tentando se esconder nas proximidades de um poste de energia elétrica, sendo imediatamente abordado. Durante a averiguação, constatou-se que M. A. P. estava realizando o furto dos fios, utilizando um alicate que estava em sua posse para cortar os cabos da instalação elétrica.

Fios cortados

Nas proximidades, foram encontrados diversos fios já cortados e separados para subtração, além de dois disjuntores retirados da instalação. A equipe também constatou que os fios do poste de energia elétrica estavam cortados e que a cerca elétrica instalada na parte superior do muro do imóvel apresentava sinais de corte e danos.



Diante da informação inicial sobre a participação de um segundo indivíduo, os policiais realizaram diligências e vistoria no interior do imóvel, que se encontrava em reforma, porém nenhum outro envolvido foi localizado. Diante dos fatos, o indivíduo recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de furto e foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial, que ratificou a prisão em flagrante.

A equipe de perícia foi acionada e compareceu ao local às 03h42, realizando os trabalhos periciais pertinentes. O indivíduo permaneceu preso, à disposição da Justiça, e os objetos relacionados à ocorrência foram apresentados à autoridade policial para as providências cabíveis.