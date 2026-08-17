Prefeitura inicia etapa do Asfalto Novo na região do São Manoel

Prefeitura inicia etapa do programa Asfalto Novo na região do São Manoel

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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), iniciou as obras de recuperação asfáltica na região do bairro São Manoel. Nesta sexta-feira (14), a frente de trabalho em ruas do Cariobinha também foi concluída.

No Manoel, serão recuperados trechos das ruas São Mateus, São Jorge, São João, Santo Antônio, São Thiago, São Lucas, São Pedro e São Francisco de Assis, totalizando 18.691,35 m² de asfalto.

As obras incluem a demolição do pavimento antigo, fresagem e aplicação de nova massa asfáltica. As vias contempladas também recebem novas sinalizações de solo.

A Prefeitura está investindo recursos próprios no valor de R$ 71 milhões nas obras do programa, que irão totalizar 408 mil m² de vias beneficiadas na cidade.

O secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, falou sobre o avanço do Asfalto Novo. “As obras de recuperação asfáltica estão a todo vapor, melhorando a malha viária e a mobilidade urbana para oferecer um serviço de qualidade e segurança à população, prioridade da gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi”, afirmou Adriano.

A recuperação asfáltica abrange especialmente ruas e avenidas que recebem um fluxo intenso de veículos e estão há algum tempo sem melhorias. Nas avenidas com grande tráfego, o serviço é executado no período noturno, das 20h às 5h, com o objetivo de diminuir o impacto no trânsito.

A Avenida Nicolau João Abdalla também está recebendo melhorias, com a demolição dos trechos mais deteriorados, reparos e aplicação de massa asfáltica. Na sequência, as equipes retornam à Avenida Paulista, finalizando a etapa do serviço no trecho entre a Avenida da Saúde e a Rua Fortaleza. As próximas vias contempladas serão as avenidas Centurione Boer e Paschoal Ardito.

Desde junho, o Asfalto Novo passou pelas regiões do Parque das Nações, Morada do Sol e Jardim Nossa Senhora de Fátima, Cariobinha, além da Avenida de Cillo, Rua Fernando Camargo e Rua Marechal Floriano Peixoto.

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