Prefeitura avança com Asfalto Novo na Nicolau João Abdalla

Prefeitura avança com as obras do Asfalto Novo na Avenida Nicolau João Abdalla

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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), avança com as obras de recuperação asfáltica na Avenida Nicolau João Abdalla, que recebe intervenções do programa Asfalto Novo. Os trabalhos começaram com a demolição do pavimento antigo nos trechos que apresentam deformidades provocadas pelo tráfego intenso de veículos.

As obras chegaram à via na terça-feira (11) e incluem fresagem, reforço da base do pavimento e aplicação de nova massa asfáltica. Na sequência, será feita a sinalização de solo. O serviço é executado no período noturno, das 20h às 5h, para reduzir o impacto no trânsito.

“A mudança já começou na Avenida Nicolau Abdalla, mais uma via importante da cidade que está recebendo as melhorias do programa Asfalto Novo. A iniciativa visa promover a segurança da população que utiliza a avenida e a conservação da malha viária. As obras de recuperação asfáltica estão avançando em vários bairros da cidade. É o maior programa de investimento em ruas e avenidas da história de Americana, promovido pela gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi”, disse o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A Prefeitura de Americana investe R$ 71 milhões em recursos próprios no programa Asfalto Novo, que prevê a recuperação de aproximadamente 408 mil m² de ruas e avenidas do município.

A região do bairro Cariobinha também recebe intervenções do programa, nas ruas São José, São Bento, São Geraldo, São Joaquim, São Camilo, Santo André e São Clemente. Após a conclusão dessa frente de trabalho, prevista para esta sexta-feira (14), as equipes seguirão para a Avenida Paulista, no trecho entre a Avenida da Saúde e a Rua Fortaleza.

As próximas vias contempladas serão as avenidas Centurione Boer e Paschoal Ardito. Essa etapa também abrangerá os bairros São Manoel, Vila Franciscangelis e Vila Dainese.

Desde junho, o Asfalto Novo já passou pelas regiões do Parque das Nações, Morada do Sol e Jardim Nossa Senhora de Fátima, além da Avenida de Cillo, Rua Fernando Camargo e Rua Marechal Floriano Peixoto.

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