Americana realiza 4ª Feira AgroUrbana e recebe 54ª Expo Orquídea em setembro

Americana realiza 4ª Feira AgroUrbana e recebe 54ª Expo Orquídea de 11 a 13 de setembro

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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, e a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati) da Casa da Agricultura realizam nos dias 11, 12 e 13 de setembro a 4ª Feira AgroUrbana de Americana, integrada à programação da 54ª Expo Orquídea, que conta com apoio da Prefeitura. Os eventos acontecem na Feira Industrial de Americana (Fidam), localizada na Avenida Nossa Senhora de Fátima, nº 200, na Vila Israel.

A Feira AgroUrbana, idealizada pela Secretaria de Meio Ambiente e pela Cati, tem como objetivo incentivar a agricultura local e regional. Participarão 14 expositores, com produtos como queijo de ovelha, ervas medicinais e fitoterápicos, óleos essenciais, mudas de árvores frutíferas, mel, alimentos orgânicos e produtos agroecológicos, entre outros. A Secretaria de Meio Ambiente também fará a doação de mudas, adubos e sementes.

“Quem for visitar a Expo Orquídea tem uma boa oportunidade para prestigiar a agricultura de Americana e região. Essa parceria entre a Expo e a Feira é positiva, uma vez que a produção de orquídeas faz parte da agricultura urbana. Convidamos todos a estarem presentes nos dias do evento”, afirma a diretora de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura e interlocutora do PMVA (Programa Município VerdeAzul) de Americana, Kátia Birke.

A Expo Orquídea é um evento nacional que reúne exemplares de orquídeas e de outros grupos de plantas. Também estarão expostos exemplares dos gêneros Platycerium (samambaias, como os chifres-de-veado) e Tillandsia (plantas aéreas), além de espécies da família Araceae, que inclui copo-de-leite, lírio-da-paz e antúrio, entre outras.

A programação conta com quatro palestras gratuitas, ministradas por especialistas nacionais e internacionais, todas com certificação de participação. Também haverá shows musicais e apresentações de dança.

A exposição conta com um painel de LED com informações, programação e conteúdos durante todo o evento. Já estão confirmados expositores de sete estados brasileiros, incluindo alguns dos principais produtores de orquídeas do país. O julgamento das plantas expostas será realizado por juízes nacionais e internacionais.

“Esta será uma exposição de grande envergadura em nossa cidade. Americana é referência mundial de produção de orquídeas do gênero Cattleya, e a Prefeitura apoia eventos como este, que promovem o meio ambiente e, ao mesmo tempo, a economia local”, destaca a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

O público também pode aproveitar para comprar plantas, produtos para jardinagem, artesanato e produtos coloniais, entre outros itens. O espaço tem opções gastronômicas na Praça de Alimentação, áreas de descanso e o novo Espaço de Acolhimento Sensorial, preparado para pessoas autistas e visitantes que precisem de um ambiente mais tranquilo durante a exposição. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) Americana também estará presente.

Para promover o contato de crianças e adultos com os animais, será montado ainda um espaço para a Fazendinha do Criatório Pestana.

A Secretaria de Meio Ambiente também desenvolve, em parceria com a Secretaria de Educação e o Círculo Americanense de Orquidófilos, um trabalho com escolas do município, com atividades envolvendo desenhos de orquídeas. Durante o evento, estão previstas excursões de centenas de crianças, que poderão conhecer a exposição e aprender mais sobre a natureza.

Palestras da Expo Orquídea 2026

As palestras serão realizadas nos dias 12 e 13 de setembro, sábado e domingo. Todas são gratuitas e terão certificação. As inscrições podem ser feitas pelo link disponível na bio do perfil @expoamericanaorquideas ou diretamente em https://linktr.ee/exporquideaseagrourbanaam.

12 de setembro (sábado), às 9h

Tema: “Cattleyas Venezuelanas: diversidade, cultivo e critérios de excelência no julgamento”

Palestrante: Gerardo Antonio Castiglione, engenheiro civil, orquidófilo, presidente da Federação Venezuelana de Orquidófilos (FEVENOR) e juiz nacional e internacional desde 1998.

12 de setembro (sábado), às 11h

Tema: Platyceriums (Chifres-de-Veado), com informações sobre cultivo, identificação de espécies, curiosidades e dicas para o cultivo do gênero.

Palestrante: Allan Macintyre, do canal Jardim Onírico no YouTube e criador do projeto de mesmo nome.

12 de setembro (sábado), às 14h

Tema: “Melhoramento de plantas na era das mudanças climáticas: como iremos produzir igual em um ambiente tão diferente?”

Palestrante: Evandro Vagner Tambarussi, professor doutor e docente da Universidade Estadual Paulista (Unesp) em Botucatu, livre-docente em melhoramento de plantas e pesquisador do CNPq.

13 de setembro (domingo), às 10h

Tema: “Laelias Mexicanas: diversidade, cultivo e conservação”

Palestrante: Jorge Arturo Soriano, engenheiro biotecnólogo formado pelo IPN (México) e especialista no cultivo e estudo de orquídeas mexicanas, especialmente do gênero Laelia.

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