Pela Seleção Brasileira, Guilherme Caribé conquista 3 medalhas no Pan-Pacífico e iguala marca de César Cielo

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O sábado (15) foi mais um dia histórico para a natação brasileira. Em Irvine, na Califórnia, Guilherme Caribé encerrou a sua participação no Campeonato Pan-Pacífico (Pan Pacs) com três medalhas de bronze conquistadas em provas individuais, igualando o feito de César Cielo de 2010. Ele também se junta a Cielo e Thiago Pereira como os únicos brasileiros a obterem três medalhas em Pan Pacs.

Caribé foi bronze nas seguintes provas:

– 50 metros nado borboleta, com o tempo de 22″88 (melhor marca da carreira), disputada em 12/8;

– 100 metros nado livre, com o tempo de 47″89, disputada em 13/08;

– 50 metros nado livre, com o tempo de 21″54 (segunda melhor marca da carreira), disputada em 15/08;

Formado por países não-europeus e convidados, a edição de 2026 do Pan Pacs contou com mais de 230 atletas inscritos, servindo como um evento importante para o ciclo das Olimpíadas de Los Angeles 2028. Anunciado em agosto como novo reforço do Recreio da Juventude, o nadador foi um dos 11 atletas brasileiros convocados para representar o Brasil na competição.

A partir de agora, Caribé foca na reta final de sua preparação para a disputa do Troféu José Finkel, que acontecerá de 31 de agosto a 4 de setembro, no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo. O torneio será a seletiva única para formação da Seleção Brasileira que participará do Campeonato Mundial de Piscina Curta, que será em dezembro, na China.

Sobre o Recreio da Juventude

Fundado em 1912, o Recreio da Juventude é um dos clubes mais tradicionais da Serra Gaúcha e figura entre os 100 maiores do Brasil. Com mais de 20 mil associados, o clube se consolidou como referência em esporte, lazer e cultura, sendo parte essencial da história de Caxias do Sul — foi em sua antiga sede que ocorreu a 1ª Festa da Uva, em 1931, origem da atual Festa Nacional da Uva.

Com três sedes esportivas que somam 30 hectares e uma equipe de mais de 200 colaboradores, o Recreio da Juventude abriga mais de 900 atletas em diversas modalidades, com destaque nacional e internacional, incluindo conquistas em campeonatos mundiais e até medalha nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024.

Mais do que um clube, o Recreio da Juventude é um patrimônio da comunidade caxiense, que une tradição, inovação e excelência na formação esportiva e cultural de gerações.

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