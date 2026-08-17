A Secretaria de Saúde de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, confirma um óbito causado por febre maculosa. Trata-se de um homem de 49 anos, que estava internado em hospital público e faleceu no dia 24 de julho. Foi o segundo caso no mês de agosto.

O diagnóstico foi confirmado após a emissão do laudo pelo Instituto Adolfo Lutz. O local provável de infecção está em investigação pelo PVCE (Programa de Vigilância e Controle do Escorpião e Carrapato).

Homem de 77 anos teve confirmação no dia 3

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Até esta segunda-feira (17), o município registrou este ano 34 casos notificados de febre maculosa, sendo 22 descartados, nove aguardando resultado e três óbitos.

Ações de combate

Desde o início do mês, a Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, executa a aplicação do Metarhizium – fungo utilizado para o controle do carrapato-estrela, transmissor da febre maculosa – em áreas de risco do município. O serviço já foi realizado na Orla da Praia dos Namorados e na Avenida Bandeirantes.

O Instituto Biológico da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento e a empresa Toyobo, licenciada pelo Instituto, atuam em parceria nesta frente de controle do carrapato, com acompanhamento da Secretaria de Saúde.

Desde 2006, por meio do Programa de Vigilância e Controle do Escorpião e Carrapato (PVCE), a Prefeitura realiza também a instalação de cercas e placas informativas e orienta a população a evitar as áreas de risco, como margens de rios, córregos, lagoas e represas, onde o carrapato-estrela pode ser encontrado com mais facilidade.

Os principais pontos do município classificados como áreas de risco são:

– Carioba: pesqueiros do Rio Piracicaba, próximos à Rua Carioba

– Casa de Cultura Herman Müller: mata ciliar do Ribeirão Quilombo

– Rio Jaguari: região pós-Represa do Salto Grande e chácaras na Colônia Agrícola do Sobrado Velho

– Confluência dos rios Atibaia e Jaguari

– Assentamento Milton Santos: matas ciliares do Rio Jaguari e Córrego Jacutinga

– Ponte do Rio Piracicaba (Rodovia Anhanguera): pesqueiros locais

– Centro de Detenção Provisória (CDP): pesqueiros no entorno

– Condomínio Jardim Terras do Imperador e Residencial Portal dos Nobres

– Praia dos Namorados: Orla da Represa do Salto Grande

– Jardim Mirandola: pastos e matas periféricas

– Praia do Zanaga: entre os bairros Antônio Zanaga e Vale das Nogueiras

– Usina da CPFL na Represa do Salto Grande

– Ribeirão Quilombo: toda a extensão em ambas as margens

– Parque Nova Carioba: mata ciliar do Córrego Bertini

A doença

A febre maculosa é uma doença grave, com risco de morte, e seu contágio ocorre com a picada do carrapato-estrela. A recomendação é evitar áreas de risco, mas, se for necessário adentrá-las, as medidas adequadas de prevenção consistem em:

– Usar roupas claras para facilitar a visualização dos carrapatos;

– Colocar as barras das calças dentro das meias e usar botas de cano alto;

– Verificar o corpo a cada três horas;

– Remover carrapatos com cuidado, fazendo uma leve torção;

– Observar os sintomas de 2 a 14 dias após a exposição.

A pessoa com suspeita de febre maculosa deve procurar atendimento médico imediatamente e informar se esteve em área de risco. Os principais sintomas da doença incluem:

– Febre alta;

– Dores no corpo e na cabeça;

– Calafrios;

– Manchas avermelhadas na pele.