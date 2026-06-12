O transporte coletivo urbano terá grade horária especial nas noites dos dias 13, 19 e 24 deste mês, em virtude dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

Neste sábado (13), os ônibus operam normalmente até as 18h30 e voltam a circular após a partida entre Brasil e Marrocos, marcada para as 19 horas.

No dia 19, sexta-feira, o transporte coletivo funcionará até as 20h30 e será retomado depois do jogo contra o Haiti, agendado para as 21h30. Serão disponibilizadas linhas extras com saída do Terminal Urbano, às 23h10, sentido Tivoli Shopping; e com saída do Tivoli Shopping, às 23h20, sentido Centro.

No dia 24, quarta-feira, os veículos circulam até as 18h30 e retornam às ruas após a partida contra a Escócia, marcada para as 19 horas.