Emei “Zinho Saes”, em Santa Bárbara, recebe melhorias nos ambientes

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste está executando diversas melhorias na EMEI “Zinho Saes”, localizada no Vista Alegre.

Os serviços estão concentrados no banheiro, na parte hidráulica e de acabamento. Outra frente também atua em adequações de áreas existentes para implantação da biblioteca e sala de atendimentos.

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Obras

As obras, serviços e manutenções preventivas e corretivas seguem nas unidades escolares municipais de acordo com cronograma planejado pela Secretaria de Educação. A Rede Municipal de Ensino atende cerca de 15 mil alunos.

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