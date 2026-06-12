Banco do Povo de Sumaré aumenta 318% o volume de crédito em 2026

O Banco do Povo Paulista de Sumaré registrou resultados expressivos nos cinco primeiros meses de 2026, consolidando-se como uma importante ferramenta de apoio aos empreendedores locais e ao fortalecimento da economia do município. Dados levantados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico apontam crescimento recorde tanto no volume de crédito concedido quanto no número de atendimentos realizados.

Entre janeiro e maio de 2026, foram liberados R$ 791.993,21 em financiamentos para empreendedores sumareenses. No mesmo período de 2025, o volume de crédito concedido havia sido de R$ 189.172,49. O resultado representa um aumento de R$ 602.820,72 e um crescimento acumulado de 318,7%.

Todos os meses analisados apresentaram desempenho superior ao registrado no ano anterior. O maior avanço percentual foi observado em fevereiro, com crescimento de 1.502,5%, seguido por janeiro (562,3%), abril (448,4%), março (353,8%) e maio (75,9%).

Contratos

No período, foram formalizados 43 contratos de financiamento, totalizando quase R$ 792 mil em recursos disponibilizados para fomentar investimentos, expansão de negócios e fortalecimento das atividades produtivas locais. O valor médio por operação foi de aproximadamente R$ 18,4 mil.

O melhor resultado foi registrado em março, quando foram liberados R$ 223.765,17 distribuídos em 12 operações. Em abril, foram concedidos R$ 198 mil por meio de 11 contratos. Juntos, os dois meses responderam por mais da metade de todos os recursos liberados no período, totalizando R$ 421.765,17, o equivalente a 53,3% do montante financiado.

Outro destaque dos indicadores foi a participação feminina nas operações de crédito. Das 43 operações formalizadas, 25 tiveram mulheres como beneficiárias, representando 58,14% do total. Os homens responderam por 18 contratos, equivalentes a 41,86%. O resultado reforça o papel do Banco do Povo no incentivo ao empreendedorismo feminino e na promoção da inclusão produtiva.

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Atendimentos

Além do crescimento no crédito concedido, o Banco do Povo também ampliou significativamente o número de atendimentos realizados. Entre janeiro e maio deste ano, foram registrados 802 atendimentos nas modalidades presencial, remota e visitas técnicas.

Os atendimentos remotos somaram 417 registros, correspondendo a 52% do total. Já os atendimentos presenciais alcançaram 317 registros, representando 39,5%, enquanto as visitas técnicas totalizaram 68 atendimentos, equivalentes a 8,5%.

O melhor desempenho mensal ocorreu em abril, com 201 atendimentos, seguido por março, com 172 registros.

Na comparação com o mesmo período de 2025, quando foram contabilizados 577 atendimentos, o crescimento foi de 39,5%, com acréscimo de 228 registros. Os dados apontam forte expansão dos atendimentos presenciais, que cresceram 577,8% em janeiro e 366,7% em fevereiro, além do aumento das visitas técnicas, que registraram crescimento de 1.800% em abril e 400% em maio.

Resultados

O prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso, destacou que os resultados refletem a efetividade das políticas públicas voltadas ao fortalecimento do ambiente de negócios e ao desenvolvimento econômico do município. “Os números demonstram que Sumaré vem consolidando um ambiente cada vez mais favorável ao empreendedorismo. O crescimento dos atendimentos e das operações de crédito evidencia a confiança dos empreendedores nos serviços disponibilizados pelo município e reforça o papel do Banco do Povo Paulista como instrumento de apoio ao investimento, à expansão dos negócios e à geração de oportunidades. Seguimos comprometidos com o desenvolvimento econômico sustentável e com a ampliação das oportunidades de trabalho e renda para nossa população”, afirmou.

O vice-prefeito e secretário de Governo, Andre da Farmácia, ressaltou a importância do programa para o fortalecimento dos pequenos negócios e da economia local. “O Banco do Povo Paulista desempenha um papel estratégico na ampliação do acesso ao crédito produtivo orientado. O crescimento registrado tanto nos atendimentos quanto nas operações demonstra que os empreendedores estão encontrando suporte efetivo para investir, expandir suas atividades e fortalecer seus negócios. Esse movimento contribui diretamente para o desenvolvimento econômico, a geração de oportunidades e a melhoria da qualidade de vida da população”, destacou.

Para o secretário municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, os resultados refletem o trabalho técnico desenvolvido pela equipe da Secretaria em conjunto com o Banco do Povo Paulista. “Os indicadores demonstram a consistência das ações que vêm sendo implementadas para ampliar o acesso ao crédito produtivo orientado. O crescimento simultâneo dos atendimentos e do volume de recursos liberados evidencia a eficiência do trabalho realizado e o fortalecimento da confiança dos empreendedores locais. Nosso compromisso é continuar fortalecendo os pequenos negócios, estimulando novos investimentos e contribuindo para o crescimento sustentável da economia de Sumaré”, ressaltou.

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