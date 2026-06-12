A Câmara Municipal de Americana realizou na quinta-feira (11) sessão solene para a entrega da medalha Princesa Tecelã a Eduardo Fonseca, a Eduardo Dominici, ao Projeto Ambiental Horta da Lelê e ao Subtenente Aguinaldo Timoteo Domingos, pelos relevantes serviços prestados em atividades educacionais e científicas no município.

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As homenagens foram motivadas por decretos legislativos de autoria dos vereadores Marcos Caetano (PL), Jean Mizzoni (Agir), Talitha De Nadai (PDT) e Thiago Brochi (PL), respectivamente. A medalha é entregue a pessoas que, representando o município, tenham se destacado em atividades culturais, educacionais, científicas ou artísticas.

Durante o uso da palavra, os vereadores autores enalteceram o trabalho desenvolvido pelos homenageados. Thiago Brochi afirmou que todos ajudam a elevar o município a um patamar de destaque. “Vocês levam o nome de Americana para todo o mundo, através da arte, talento, dedicação e amor pela cidade. Tenho uma enorme admiração por todos vocês e pelas atividades que realizam”, ressaltou.

Jean Mizzoni parabenizou os homenageados e ressaltou a dedicação empenhada pelos escolhidos para a homenagem. “Vocês estão aqui porque realmente têm feito a diferença, tem propósito no que tem construído e são americanenses que merecem estar aqui”, comentou.

Marcos Caetano relembrou a essência da homenagem e como os escolhidos são representativos para Americana. “Essa medalha é um reconhecimento destinado àqueles que com dedicação, talento e exemplo, engradecem o nome do nosso município”, salientou.

“Parabenizo a todos homenageados, sinto muito orgulho por estar aqui nesta data especial. Ao concedermos essa medalha, reconhecemos um trabalho que orgulha e inspira toda a cidade”, discursou Talitha De Nadai.

O Subtenente Aguinaldo Timoteo Domingos, chefe de instrução do Tiro de Guerra 02-045 de Americana e homenageado pelo vereador Thiago Brochi, reconheceu a importância do trabalho em equipe para a conquista de avanços e melhorias para a sociedade. “Receber essa medalha é uma honra que ultrapassa o mérito individual: é um reconhecimento de muito trabalho construído com muitas mãos, de todos aqueles que compõe o Tiro de Guerra, com muita dedicação, espírito público e profundo compromisso com a nossa cidade”, disse.

Eduardo Dominici, homenageado pelo vereador Jean Mizzoni, afirmou que a escolha de seu trabalho para a concessão da medalha Princesa Tecelã é uma forma de incentivo à cultura. “Meu coração se enche de alegria em receber essa medalha. É algo muito importante, não só como artista, mas pela cultura da nossa cidade. Tenho muito orgulho de levar o nome de Americana junto comigo e minhas obras. Esse reconhecimento me motiva ainda mais para ir além”, falou.

“Receber essa honraria é um motivo de muita honra. Fico muito feliz em perceber que a educação está sendo valorizada, porque realmente acredito que ela transforma vidas. Muitas pessoas acreditam que o talento é o mais importante, mas não percebem que a dedicação e o esforço vêm em primeiro lugar. Os livros ensinam muito, abrem a nossa mente e fazem enxergamos possibilidades que nunca imaginávamos”, pontuou Eduardo Fonseca, homenageado pelo vereador Marcos Caetano, ao destacar o papel da leitura em sua formação.

Fagner Aurélio Zanetti, fundador do projeto “Horta da Lelê”, homenageado pela vereadora Talitha De Nadai, reconheceu a dedicação de sua filha Letícia na proteção pelo meio ambiente. “Esse é um projeto que desenvolvemos há nove anos, quando a Lelê tinha apenas cinco anos de idade. Hoje em dia ela é inspiração para muitas crianças que têm a sua própria horta e cuidam dos animais. Essa medalha é toda sua, filha. É um reconhecimento por tudo o que você faz, pelo trabalho que você realiza nas escolas e a dedicação que você tem em cuidar do meio ambiente”, concluiu o responsável pelo projeto.

Homenageados Medalha Princesa Tecelã

Eduardo Fonseca

Nascido em Americana, Eduardo ganhou projeção nacional em 2024 ao representar o município no quadro “Pequenos Gênios”, da TV Globo, onde se destacou ao bater o recorde histórico do programa no número de acertos em contas matemáticas e empatar o recorde de palavras soletradas ao contrário.

Em maio de 2025, lançou seu primeiro livro, “Mesmices e Maluquices do Tempo”, durante a Bett Brasil, considerada a maior feira de educação e tecnologia da América Latina.

Outro marco importante foi sua participação no TEDx Carioba 2025 com a palestra “Como pequenos hábitos geram grandes resultados”, tornando-se o mais jovem palestrante de Americana em um evento oficial do TED.

Acumulou resultados expressivos em olimpíadas do conhecimento no Brasil e no exterior, como medalha de ouro na Olimpíada Canguru de Matemática e na Olimpíada Internacional de Matemática da Tailândia; medalhas de prata e bronze na Olimpíada Internacional de Matemática dos Estados Unidos e na Olimpíada de Matemática da MENSA Brasil.

Conquistas que refletem não apenas seu talento excepcional, mas também sua dedicação ao conhecimento e sua capacidade de inspirar crianças e adolescentes, elevando o nome de Americana como celeiro de grandes talentos.

Eduardo Dominici

Com uma trajetória marcada pela dedicação à arte, ao ensino e à valorização cultural, Eduardo demonstrou desde a infância sua paixão pelo desenho. Aos dezoito anos, conquistou o prêmio de vencedor do Salão do Humor de Americana, reconhecimento que se repetiu por mais dois anos consecutivos e impulsionou sua carreira como professor de arte. Mais tarde, abriu seu próprio estúdio e passou a se dedicar intensamente ao Hiper-Realismo em grafite.

Há 10 anos mantém seu estúdio em Americana, desenvolvendo um trabalho voltado à formação e profissionalização de alunos nas áreas de desenho, tatuagem, ilustração, design e micropigmentação.

Seu talento ganhou reconhecimento internacional, com obras divulgadas em importantes plataformas de arte e exposições de destaque. Em 2022, teve duas obras expostas no Complexo Carrousel du Louvre, em Paris, um dos espaços artísticos mais prestigiados do mundo.

Sua trajetória é exemplo de dedicação, talento e perseverança, levando o nome de Americana além das fronteiras e inspirando novos artistas por meio da arte e do conhecimento.

Projeto Ambiental Horta da Lelê

O projeto de educação ambiental “A Horta da Lelê” nasceu em 2017, idealizado por Fagner e Letícia Zanetti, inspirados pelo amor e cuidado da filha Letícia, a Lelê, pela natureza e pelos animais. Com o propósito de transformar o olhar das crianças sobre o meio ambiente, o projeto une educação, sustentabilidade e conscientização ambiental de forma prática e acessível.

Ao longo de sua trajetória, já impactou mais de 50 mil crianças em escolas, comunidades e projetos sociais. Por meio de oficinas educativas, as crianças aprendem na prática sobre sustentabilidade, cultivo de hortas orgânicas e reaproveitamento de materiais, transformando garrafas PET em espaços de plantio e desenvolvendo valores como responsabilidade, cooperação e respeito à natureza.

Além do aprendizado ambiental, o projeto também incentiva hábitos saudáveis e desperta nas crianças a importância do cuidado com o planeta e com os seres vivos.

Mais do que um projeto, “A Horta da Lelê” tornou-se um verdadeiro movimento de transformação, mostrando que educar crianças para o cuidado com a natureza é também construir um futuro mais consciente, humano e sustentável.

1º Sargento Aguinaldo Timoteo Domingos

Nascido em 1979, ainda jovem iniciou sua trajetória ligada à educação atuando como monitor no Projeto de Educação do Assalariado Rural Temporário, no norte do Paraná, iniciativa voltada à alfabetização de jovens e adultos e ao fortalecimento da cidadania.

Ingressou no Exército Brasileiro em 1998, formando-se sargento em 2003, e especializando-se em áreas como Educação Física, Logística Militar, Inteligência e Educação e pós-graduado em Inovação e Tecnologias na Educação. Durante sua carreira, serviu em importantes organizações militares do país, com destaque para Infantaria de Selva, Diretoria de Material do Exército, Comando de Defesa Cibernética e Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.

Atualmente, exerce a função de Chefe de Instrução do Tiro de Guerra 02-045 de Americana, nomeado para o biênio 2025/2026. À frente da instituição, vem desenvolvendo um trabalho voltado não apenas à formação militar, mas também à valorização da educação, da cidadania, da cultura e das ações sociais. Entre suas iniciativas, destacam-se a implantação da biblioteca do Tiro de Guerra, campanhas solidárias, fortalecimento do espaço cultural da instituição e parcerias voltadas à formação técnica e educacional dos atiradores.

Sua história é marcada pelo compromisso com a missão militar, pelo constante aperfeiçoamento profissional e pela dedicação à formação de cidadãos, contribuindo de maneira significativa para a sociedade e para o fortalecimento dos valores do Exército Brasileiro.

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