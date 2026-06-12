Passeios de barco gratuitos e apresentação de paraquedistas serão atrações de evento ambiental em Americana

A população de Americana e região terá a oportunidade de participar de uma manhã repleta de lazer, conscientização e contato com a natureza no próximo dia 28 de junho. Das 10h às 14h, a Associação Barco Escola da Natureza promoverá um evento gratuito em sua sede, na Praia dos Namorados, com diversas atrações voltadas para toda a família.

Com mais de 25 anos de atuação na área de educação ambiental, a instituição preparou uma programação especial que inclui passeios gratuitos de barco pela Represa Salto Grande, oficinas ambientais, distribuição de mudas de árvores nativas, praça de alimentação com food trucks e uma emocionante apresentação de paraquedistas.

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O objetivo do evento é aproximar a comunidade das questões ambientais de forma leve, interativa e acessível, estimulando a reflexão sobre a importância da conservação dos recursos naturais e incentivando práticas sustentáveis no cotidiano.

Entre os destaques da programação está a apresentação de paraquedistas, que promete chamar a atenção do público e proporcionar um espetáculo diferenciado aos visitantes. Além disso, as atividades educativas desenvolvidas pela equipe do Barco Escola permitirão que crianças, jovens e adultos ampliem seus conhecimentos sobre a biodiversidade local, a preservação dos recursos hídricos e a importância do cuidado com o meio ambiente.

Os passeios de barco e todas as demais atividades serão gratuitos, sem necessidade de inscrição prévia. Os interessados deverão apenas comparecer ao local durante o horário do evento para participar das atrações.

Segundo a organização, a expectativa é reunir famílias, estudantes e moradores de toda a região em um momento de convivência, aprendizado e valorização do patrimônio ambiental de Americana.

Evento Ambiental da Associação Barco Escola da Natureza

📅 Data: 28 de junho de 2026

🕙 Horário: das 10h às 14h

📍 Local: Avenida José Ferreira Coelho, nº 815 – Praia dos Namorados – Americana/SP

🎟️ Entrada gratuita Passeios de barco gratuitos e apresentação de paraquedistas serão atrações de evento ambiental em Americana

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