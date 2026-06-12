Interdição da principal avenida (Ampelio Gazzetta) e adaptações para acesso a ‘novo’ viaduto entre o São Jorge e o Picerno geram congestionamentos na Avenida Carlos Botelho e bairros

A vida de quem precisa atravessar por Nova Odessa, ou mesmo circular dentro da cidade, não anda fácil. Desde o dia 27 de maio está interditado trecho da Avenida Ampelio Gazzetta, fazendo com quem os motoristas precisem desviar por dentro de bairros. Além disso, adaptações para acesso ao novo viaduto do Pezão estão causando congestionamentos locais.

O trecho da Avenida Carlos Botelho próximo do viaduto está registrando grandes filas, transtornos e perigo a motoristas e pedestres. O local está sobrecarregado por causa do trânsito jogado da interditada Ampelio Gazzetta e também por quem precisa fazer a conversão para acessar o Jardim São Jorge (Nova Odessa) e Picerno (Sumaré) pelo viaduto reformado.

O fechamento da Avenida Ampelio Gazzetta, no trecho conhecido como ‘pescoço da égua’, se deve às obras de contenção de enchentes. A intervenção acabou jogando o intenso trânsito regional para dentro de bairros. O resultado é de congestionamentos e transtorno a moradores das vias sobrecarregadas, conforme já mostrou reportagem do NM.

Não bastasse isso, no mesmo dia 27 de maio foi entregue pela Prefeitura e a Rumo Malha Paulista a obra de ampliação da passagem inferior conhecida como Viaduto do Pezão, localizada entre os bairros Jardim São Jorge e Jardim Santa Rosa. A intervenção fez com que a conexão entre as ruas Azil Martins e Goiânia passe a ser feita nos dois sentidos.

Horários de pico

No entanto, o acesso de quem vem de Sumaré para entrar no viaduto não está sendo feito pelo acostamento da via, e sim um contorno adaptado. Com o trânsito desviado da Avenida Ampelio Gazzetta, a conversão tem gerado centenas de metros de filas de veículos nos chamados ‘horários de pico’.

O vereador Paulo Bichof (Podemos) tem sido uma voz dura na cobrança de medidas junto à Prefeitura de Nova Odessa. Esta semana o parlamentar foi ao local por volta das 18 horas para mostrar de perto o problema e cobrar o Poder Executivo para a adoção de pequenas ações que podem fazer a diferença.

“O congestionamento na (Avenida) Carlos Botelho vai até a (empresa) PH Fit. O trânsito está confuso, afunilado e travando a cidade. Para quem vem de Sumaré ou tenta fazer conversões, descreve Bichof. O vereador cobra a retirada das placas da Rumo após o expediente, para liberar a terceira faixa a quem vai acessar o viaduto.

Além disso, Bichof pede estudo para rotatória entre a Avenida Carlos Botelho, a Walter Manzato e Alberto Eichman. “A pessoa responsável pelo trânsito deveria estar no local para ver de perto o problema. Tem que sair da sala dele e ver in locco o caos que acontece no local nos horários de pico”, reforça.