Ao tomar conhecimento do ocorrido envolvendo uma escola conveniada ao PROEB, o prefeito Henrique do Paraíso esteve pessoalmente na casa da família para prestar apoio, solidariedade e acolhimento neste momento tão difícil.

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Bebê voltou pra casa com mordidas

A bebê de um ano e dois meses atendida pelo Proeb (Programa Pró-Educação Básica) da Prefeitura de Sumaré voltou para casa com diversas mordidas no rosto na última terça-feira (9). As mordidas teriam sido dadas por outra criança da mesma idade.

A menina estuda em uma instituição privada conveniada ao programa, situada no Jardim Bom Retiro, na Área Cura. O Proeb é o programa de “bolsa-creche” municipal, pelo qual a Prefeitura compra vagas em instituições particulares para alunos de áreas sem vagas suficientes em creches públicas.

Acompanhado de sua esposa, Débora, o prefeito visitou a criança e seus familiares, colocando-se à total disposição para ajudar no que for necessário. Como pai da Liz e da Iza, Henrique do Paraíso afirmou que ficou profundamente abalado com a situação e que se colocou no lugar da família diante da dor vivida neste momento.

Durante a visita, o prefeito garantiu que toda a estrutura necessária da rede municipal estará à disposição da criança e de seus familiares, incluindo acompanhamento psicológico, pedagógico e de saúde, para oferecer todo o suporte necessário.

Na condição de prefeito, Henrique do Paraíso determinou a imediata apuração dos fatos e deixou claro que não haverá impunidade.

“Como pai, meu coração dói ao ver uma situação como essa. Eu e minha esposa fomos até a casa da família para levar nosso abraço, nosso apoio e dizer que eles não estão sozinhos. Como prefeito, também deixo claro que vamos apurar tudo com muita seriedade e, se houver responsáveis, eles responderão com todo o rigor da lei”, afirmou.

O prefeito também reforçou que a investigação será conduzida de forma séria e responsável, analisando todos os fatos e todas as possíveis responsabilidades relacionadas ao caso.

Henrique do Paraíso destacou ainda que considera inadmissível qualquer situação que coloque em risco a segurança e o bem-estar de uma criança.

“Não importa se a escola é própria, conveniada ou parceira. O que aconteceu é inadmissível. Criança precisa estar protegida e segura. Não vamos fechar os olhos para nada e não vamos permitir que esse caso fique sem resposta.”

O Gabinete do Prefeito informa ainda que o foco neste momento é cuidar da criança, dar suporte à família e buscar a verdade dos fatos. Por esse motivo, não haverá exploração política do caso e nem qualquer exposição da criança ou de seus familiares.

A prioridade é uma só: acolher a família, proteger a criança, apurar os fatos com responsabilidade e garantir que ninguém fique impune caso sejam constatadas falhas ou responsabilidades.

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