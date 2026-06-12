Banco de Sangue do HM de Americana faz ação especial nesta sexta (12)

O Banco de Sangue do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, realiza nesta sexta-feira (12) uma ação especial em comemoração ao Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado em 14 de junho. Durante a manhã, os voluntários que comparecerem à unidade para doar sangue serão recebidos com um café da manhã preparado como forma de reconhecimento ao gesto de solidariedade que ajuda a salvar vidas todos os dias.

O Banco de Sangue funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h, com entrada pelo estacionamento da Rua Cuiabá, no Jardim Nossa Senhora de Fátima. Os doadores são atendidos por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento.

Banco de Sangue do HM de Americana faz ação especial nesta sexta (12)

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A iniciativa tem como objetivo homenagear os doadores, que dedicam parte do seu tempo para ajudar o próximo, e reforçar a importância da doação regular para a manutenção dos estoques de sangue, fundamentais para o atendimento de pacientes internados, vítimas de acidentes, pessoas em tratamento de doenças e pacientes submetidos a cirurgias. A data também busca reconhecer a relevância desse ato solidário e incentivar cada vez mais pessoas a contribuírem para a assistência aos pacientes que dependem desse recurso essencial.

“O Dia Mundial do Doador de Sangue é uma oportunidade de agradecer a todos que realizam esse gesto tão nobre. Cada doação faz diferença na vida de muitas pessoas e contribui diretamente para que possamos atender os pacientes que necessitam de transfusões. A doação é um procedimento rápido e seguro, capaz de beneficiar até quatro pessoas com uma única bolsa de sangue. Nosso convite é para que a população participe e também se torne doadora regular”, afirma a médica hematologista Dra. Adriana Mota Virgílio, integrante da equipe do Banco de Sangue

Serviços

O diretor médico do Hospital Municipal, Dr. Fernando Bertola, ressalta que a doação de sangue é indispensável para o funcionamento dos serviços hospitalares. “O sangue não pode ser fabricado e depende exclusivamente da solidariedade das pessoas. Manter os estoques abastecidos é fundamental para garantir segurança aos pacientes que necessitam de transfusões em situações de emergência, tratamentos clínicos e procedimentos cirúrgicos. Cada bolsa coletada representa uma oportunidade de salvar vidas e fortalecer a assistência prestada pelo hospital”, destaca.

Para doar sangue, é necessário estar em boas condições de saúde, apresentar documento oficial com foto, ter entre 16 e 69 anos — desde que a primeira doação tenha sido realizada até os 60 anos — e pesar mais de 50 quilos. Menores de 18 anos devem estar acompanhados pelo responsável legal.

“Essa ação especial é uma forma justa de agradecer a quem dedica um tempo da sua vida para salvar o próximo, além de ser um chamado importante para novos voluntários. Manter o Banco de Sangue com estoques abastecidos é essencial para a nossa rede de saúde garantir um atendimento ágil e seguro em cirurgias e emergências. Convidamos toda a população de Americana a abraçar essa causa e fazer a diferença na vida de tantas famílias”, pontua o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

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