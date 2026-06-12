Banco de Sangue do HM de Americana faz ação especial nesta sexta (12)

O Banco de Sangue do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, realiza nesta sexta-feira (12) uma ação especial em comemoração ao Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado em 14 de junho. Durante a manhã, os voluntários que comparecerem à unidade para doar sangue serão recebidos com um café da manhã preparado como forma de reconhecimento ao gesto de solidariedade que ajuda a salvar vidas todos os dias.

O Banco de Sangue funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h, com entrada pelo estacionamento da Rua Cuiabá, no Jardim Nossa Senhora de Fátima. Os doadores são atendidos por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento.

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A iniciativa tem como objetivo homenagear os doadores, que dedicam parte do seu tempo para ajudar o próximo, e reforçar a importância da doação regular para a manutenção dos estoques de sangue, fundamentais para o atendimento de pacientes internados, vítimas de acidentes, pessoas em tratamento de doenças e pacientes submetidos a cirurgias. A data também busca reconhecer a relevância desse ato solidário e incentivar cada vez mais pessoas a contribuírem para a assistência aos pacientes que dependem desse recurso essencial.

“O Dia Mundial do Doador de Sangue é uma oportunidade de agradecer a todos que realizam esse gesto tão nobre. Cada doação faz diferença na vida de muitas pessoas e contribui diretamente para que possamos atender os pacientes que necessitam de transfusões. A doação é um procedimento rápido e seguro, capaz de beneficiar até quatro pessoas com uma única bolsa de sangue. Nosso convite é para que a população participe e também se torne doadora regular”, afirma a médica hematologista Dra. Adriana Mota Virgílio, integrante da equipe do Banco de Sangue

Serviços

O diretor médico do Hospital Municipal, Dr. Fernando Bertola, ressalta que a doação de sangue é indispensável para o funcionamento dos serviços hospitalares. “O sangue não pode ser fabricado e depende exclusivamente da solidariedade das pessoas. Manter os estoques abastecidos é fundamental para garantir segurança aos pacientes que necessitam de transfusões em situações de emergência, tratamentos clínicos e procedimentos cirúrgicos. Cada bolsa coletada representa uma oportunidade de salvar vidas e fortalecer a assistência prestada pelo hospital”, destaca.

Para doar sangue, é necessário estar em boas condições de saúde, apresentar documento oficial com foto, ter entre 16 e 69 anos — desde que a primeira doação tenha sido realizada até os 60 anos — e pesar mais de 50 quilos. Menores de 18 anos devem estar acompanhados pelo responsável legal.

“Essa ação especial é uma forma justa de agradecer a quem dedica um tempo da sua vida para salvar o próximo, além de ser um chamado importante para novos voluntários. Manter o Banco de Sangue com estoques abastecidos é essencial para a nossa rede de saúde garantir um atendimento ágil e seguro em cirurgias e emergências. Convidamos toda a população de Americana a abraçar essa causa e fazer a diferença na vida de tantas famílias”, pontua o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

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