Autor de incêndio em área de SBO recebe multa superior a R$ 20 mil

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste identificou nesta quarta-feira (10) o responsável pelo incêndio que atingiu nesta terça-feira (9) uma área de vegetação na Rua Caetano Sartori, na Vila Pântano. O caso ganhou repercussão regional após imagens de câmeras de segurança flagrarem o momento em que um homem deixa um objeto em meio à mata e, logo em seguida, o fogo começa a se espalhar. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Guarda Civil Municipal, por meio do Grupo de Proteção Ambiental (GPA).

De acordo com levantamento realizado pelo GPA, a área atingida pelo incêndio possui cerca de 2 hectares, o equivalente a aproximadamente 20 mil metros quadrados ou três campos de futebol. Inicialmente, os agentes não localizaram o suspeito no local e também não conseguiram identificá-lo por meio de entrevistas com comerciantes e moradores da região. A partir da análise contínua das imagens de monitoramento da cidade, a equipe conseguiu chegar ao responsável.

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O caso foi registrado junto à Polícia Civil, que deverá instaurar inquérito para apurar as circunstâncias do incêndio. Além da investigação criminal, o autor será autuado administrativamente com base na legislação municipal vigente. Como a multa para queimadas ultrapassa R$ 10 mil por hectare atingido, a penalidade deverá superar R$ 20,8 mil.

“Retornei nesta quarta-feira de uma agenda em São Paulo, onde Santa Bárbara d’Oeste foi contemplada pelo Governo do Estado com um caminhão-pipa que vai reforçar nossas ações de combate a incêndios e outras demandas do Município. Ao chegar, recebi a informação de que o autor do incêndio que atingiu uma área pública de mais de 20 mil metros quadrados havia sido identificado pelas equipes do GPA”, explicou Rafael.

O prefeito destacou que a identificação do responsável demonstra a eficiência e o comprometimento das equipes de fiscalização e segurança do Município. “Enquanto seguimos investindo em estrutura, equipamentos e ações de prevenção para proteger a população, atitudes como essa colocam em risco a saúde das pessoas, causam danos ao meio ambiente e exigem uma resposta firme do Poder Público. Continuaremos trabalhando para preservar a natureza, proteger a qualidade de vida da população e responsabilizar aqueles que desrespeitam a legislação”, complementou.

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