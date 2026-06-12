Hortolândia: 152 unidades habitacionais no Monte Sinai estão 80% concluídas

Prefeitura vai entregar os apartamentos para as famílias no segundo semestre deste ano

Avançam as obras de construção das 152 unidades habitacionais que vão receber moradores de áreas de risco no Monte Sinai. Desde 2022, as ações da Prefeitura de Hortolândia estão fortalecidas na área, sob determinação do prefeito Zezé Gomes. De acordo com a Secretaria de Habitação, os trabalhos estão 80% concluídos e os apartamentos serão entregues em outubro deste ano. As ações no Monte Sinai acontecem em parceria com a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo). A área doada pelo órgão ao município para a construção das unidades habitacionais é de aproximadamente 220 mil metros quadrados.

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Equipes da Administração Municipal seguem as reuniões periódicas com os moradores da área explicando o passo-a-passo dos serviços prestados na região.

Além da construção das habitações, são diversas frentes de trabalho intensificando serviços com o objetivo de contribuir com o cotidiano da população. Mutirão de limpeza nos espaços públicos, retirada de lixo e entulho descartado irregularmente e estudos para aumento da área de coleta do lixo no bairro, assim como o aumento do número de contêineres estão em pauta.

Sistema

Para garantir saneamento básico, a implantação do sistema subterrâneo de tubulações das redes de esgoto e águas pluviais foi concluída. As instalações garantem saneamento básico de qualidade para aproximadamente 650 famílias. O serviço foi realizado em parceria com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo).

Já a iluminação das ruas, fruto da parceria com a CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz), é essencial na distribuição de energia com iluminação de LED. Em 2022, na área, foram instalados 117 postes e cerca de 5.700 metros de cabos para a implantação da rede elétrica. Em cada lote, também foram instalados gratuitamente e de maneira individual, o poste padrão de entrada e o relógio de medição do consumo de energia e os kits cavaletes para hidrômetro. A abertura e o nivelamento de sete vias na região realizada por equipes da Prefeitura com maquinário específico contribuem com o deslocamento dentro da região.

“O Monte Sinai é fruto de uma ocupação ocorrida há mais de 20 anos e o nosso Governo vem trabalhando forte para que possamos garantir a regularização e, consequentemente, a infraestrutura necessária, oferecendo dignidade para as pessoas que moram no bairro”, destacou o prefeito Zezé Gomes.

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