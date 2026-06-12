Ações da PM resultaram em prisões na quinta-feira (11); suspeito era procurado pela Justiça e motorista transportava pistola 9 mm carregada em caminhonete

Duas ocorrências registradas pelo 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) na tarde de quinta-feira (11) terminaram com a prisão de dois homens em Sumaré. As ações envolveram a captura de um procurado pela Justiça por tráfico de drogas e a apreensão de uma arma de fogo de uso restrito durante uma operação policial.

A primeira ocorrência foi registrada no Jardim Casa Verde. Durante patrulhamento, policiais militares receberam informações sobre um homem procurado pela Justiça. Ao chegarem ao endereço indicado, os agentes localizaram o suspeito, de 36 anos, em frente à residência.

Segundo a PM, ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou retornar para o interior do imóvel, mas foi abordado. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, após consulta aos sistemas policiais, foi confirmado um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei de Drogas. O homem foi conduzido ao Distrito Policial e permaneceu preso à disposição da Justiça.

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Já no Parque Residencial Versailles, durante uma operação de bloqueio, policiais abordaram uma caminhonete para fiscalização. Durante a vistoria no veículo, os agentes localizaram uma pistola calibre 9 milímetros escondida sob um travesseiro no banco traseiro.

O motorista, de 44 anos, informou que utilizava a arma para sua proteção. O armamento estava carregado e registrado em seu nome, mas a ocorrência foi enquadrada como porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Além da pistola, foram apreendidos dois carregadores, 57 munições intactas calibre 9 mm e 100 estojos do mesmo calibre. O suspeito foi encaminhado ao Plantão Policial de Sumaré, onde teve a prisão ratificada e permaneceu à disposição da Justiça.