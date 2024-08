10 benefícios do uso da máscara capilar

O cabelo “sofre” com a poluição, o cloro da piscina, o sal do mar, “sofre” com o suor, com a má alimentação, com o tabagismo, com os procedimentos químicos. E todo esse combo de malefícios deixa os fios sem vida, ressecados, precisando de uma dose extra de carinho e cuidado. E apenas lavar os cabelos não é suficiente para dar vida nova às madeixas, muito pelo contrário.

Mas a rotina agitada que todo mundo têm pode, sim, ter um tempinho – nem que seja marcado na agenda – para oferecer uma atenção digna de spa aos fios. E isso é muito fácil de fazer, basta um banho de máscara capilar.

“A máscara foi criada especialmente para não ser usada diariamente. Ela é uma carga de vitaminas, que o cabelo precisa ‘tomar’ de tempos em tempos para ficar forte, bonito e saudável, um verdadeiro tratamento capilar”, explica Marisa Sasaki, gerente de marketing da Arvensis Cosméticos.

Com tantos tipos de cabelos, o mínimo que todo mundo pode querer é uma máscara que atenda às suas necessidades – e, claro, quanto mais “personalizada” ao seu cabelo, melhor. Hoje o mercado oferece uma infinidade de opções, desde as clássicas, apenas para repor a vitalidade dos fios, até as específicas para cabelos cacheados e até para fios coloridos!

As linhas de haircare estão cada vez mais completas, com tônicos, geleias, finalizadores e máscaras! Então, vale a pena gastar alguns minutinhos a mais para escolher aquele que mais se encaixa com o tipo e necessidades do cabelo.

As máscaras podem ser usadas a cada 15 dias, para dar aquele up aos fios, podem fazer parte de uma linha de tratamento ou, ainda, fazerem parte do cronograma capilar. Não importa qual o modo, o essencial é ter uma delas como amiga dos fios. “A máscara capilar funciona como um verdadeiro tratamento, agindo de dentro para fora. O que não vemos ao usar o produto é que ela cria uma barreira protetora em cada fio de cabelo, protegendo-o de todos os impactos que ele pode sofrer nos próximos dias. Do lado de fora, o que se pode ver são fios maleáveis, com balanço e brilho natural”, relata Marisa. Conheça 10 benefícios do uso da máscara capilar:

Hidratação profunda: ajuda a repor a umidade aos fios;

ajuda a repor a umidade aos fios; Nutrição: fornece nutrientes essenciais para a saúde capilar, como vitaminas e minerais;

fornece nutrientes essenciais para a saúde capilar, como vitaminas e minerais; Fortalecimento: ajuda o cabelo a ficar mais forte, diminuindo a quebra;

ajuda o cabelo a ficar mais forte, diminuindo a quebra; Redução do frizz: funciona também como um aliado para controlar os fios rebeldes que insistem em sobressair;

funciona também como um aliado para controlar os fios rebeldes que insistem em sobressair; Proteção contra danos: protege o cabelo das agressões externas, como a poluição, a química, cloro, sal e raios solares;

protege o cabelo das agressões externas, como a poluição, a química, cloro, sal e raios solares; Estimula o crescimento: um couro cabeludo saudavel é sinonimo de “terra fértil” para o crescimento dos fios;

um couro cabeludo saudavel é sinonimo de “terra fértil” para o crescimento dos fios; Ajuste da oleosidade: a proporção de sebo produzida pelo organismo passa a ficar mais regular quando se faz o uso correto da máscara capilar;

a proporção de sebo produzida pelo organismo passa a ficar mais regular quando se faz o uso correto da máscara capilar; Reparação das pontas duplas: deixa os fios mais uniformes;

deixa os fios mais uniformes; Melhora da textura: cabelo mais suave ao toque e sedoso;

cabelo mais suave ao toque e sedoso; Promove o desembaraço: facilita o pentear, sem ficar aquele tanto de fios quebrados na escova ou no pente.

Então, da próxima vez que parar em frente às gôndolas procurando seu shampoo e condicionador preferidos, escolha também uma máscara adequada ao seu tipo de fio e que vai dar aquele respiro e dose de vitaminas tão necessárias para os cabelos se manterem fortes e saudáveis.

