Apesar de a sazonalidade influenciar muitos destinos de viagem, o Jalapão, no coração do Tocantins, mantém-se como uma escolha vibrante e acessível durante todo o ano. Com uma natureza exuberante e atrações únicas, o local oferece uma variedade de experiências tanto no período de chuvas quanto na estação seca, proporcionando aos visitantes diferentes perspectivas da sua paisagem natural.

De novembro a abril, o Jalapão ganha uma coloração especial. As chuvas breves e constantes dessa estação aumentam o volume das cachoeiras e trazem mais vida à vegetação. “Os famosos fervedouros, nascentes de águas cristalinas que brotam do chão, ficam ainda mais vibrantes e formam um espetáculo único para os visitantes. O solo da região, por ser altamente permeável, absorve rapidamente a água das chuvas, evitando alagamentos e permitindo que os passeios sigam sem dificuldades”, revela Cleib Filho, CEO da 100 Limites Expedições

Segundo o especialista, esse período é ideal para quem deseja ver o Jalapão em seu estado mais exuberante, com as cachoeiras mais cheias e o verde da vegetação em destaque. “Os visitantes podem aproveitar ao máximo essa beleza natural mesmo durante a estação chuvosa”, pontua.

A época mais encantadora no Jalapão

De maio a outubro, Cleib destaca que o local apresenta uma face igualmente encantadora. “Com o clima mais seco e temperaturas agradáveis, a estação é perfeita para explorar as dunas douradas e as trilhas. Esse período também proporciona pores do sol espetaculares, que tingem a paisagem com tons vibrantes e criam cenários inesquecíveis para os visitantes”, declara.

Durante esses meses, as atividades ao ar livre ganham destaque, e a região se torna um destino ideal para quem busca tranquilidade e momentos de contemplação. “A estação seca oferece uma experiência diferente, mas não menos envolvente, com um céu limpo e a possibilidade de explorar cada detalhe das belezas naturais do Jalapão”, afirma.

O CEO acredita que independente da estação, o Jalapão está preparado para receber visitantes com sua beleza única e infraestrutura turística. “Contando com atrações que vão desde a Cachoeira da Formiga até os fervedouros cristalinos, o destino permite aos turistas escolherem a época que mais se adequa ao seu perfil, sabendo que a experiência será sempre inesquecível”, finaliza.

Sobre Cleib Filho

Cleib Filho é CEO da 100 Limites Expedições, onde liderou a expansão da empresa no turismo de aventura, consolidando-a como referência no setor. Com uma carreira dedicada ao turismo, Cleib também atua como mentor de agentes de viagens, compartilhando seu know-how em palestras que abordam estratégias de sucesso e desenvolvimento no mercado de aventura, inspirando profissionais a fortalecerem suas atuações no setor.

Sobre a 100 Limites Expedições

A 100 Limites Expedições é uma empresa especializada em ecoturismo e turismo de aventura, reconhecida por sua atuação no Brasil. Com uma trajetória de crescimento significativa, tornou-se referência no setor, conectando uma ampla comunidade de viajantes e aventureiros.

A empresa possui uma estrutura completa, incluindo oficina própria para manutenção de veículos, equipe de guias nativos altamente treinados e a Trip 100 Limites Academy, dedicada à formação de profissionais para o segmento. Com uma frota de veículos 4×4 preparados para os desafios do ecoturismo, oferece expedições seguras e confortáveis.

