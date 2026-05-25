O vereador Renan de Angelo (Podemos) protocolou o Requerimento nº 552/2026 na Câmara Municipal de Americana solicitando informações detalhadas sobre as condições de segurança, infraestrutura e prevenção de deslizamentos de terra na comunidade conhecida como Favela do Zincão, localizada na região do Parque da Liberdade.

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O documento busca esclarecimentos sobre as medidas adotadas pelo Poder Executivo diante dos relatos de vulnerabilidade estrutural e da existência de moradias instaladas em áreas suscetíveis a erosões e movimentações de solo, especialmente durante períodos de chuvas intensas.

Entre os questionamentos apresentados pelo parlamentar estão a existência de levantamentos técnicos atualizados da Defesa Civil apontando áreas de risco, o monitoramento periódico da região em períodos chuvosos e a quantidade de famílias que atualmente residem em locais classificados como áreas de risco.

O requerimento também solicita informações sobre possíveis obras de contenção, drenagem e estabilização de encostas, além da existência de planos de contingência e evacuação emergencial para atendimento da população em caso de deslizamentos.

Outro ponto abordado pelo vereador é o andamento do convênio firmado entre a Prefeitura e a CDHU para construção de moradias destinadas, entre outros grupos, às famílias da Favela do Zincão, visando garantir mais segurança e dignidade habitacional aos moradores.

Questão de Renan

“Estamos tratando de uma questão extremamente sensível, que envolve diretamente a segurança e a integridade física de famílias que vivem em situação de vulnerabilidade. É fundamental que o Poder Público acompanhe de perto as condições da área, realize ações preventivas e apresente planejamento para evitar tragédias, principalmente em períodos de fortes chuvas”, destacou o vereador Renan de Angelo.

Na justificativa do requerimento, o parlamentar ressalta que a Favela do Zincão está situada em uma região que demanda atenção especial quanto à ocupação irregular e à infraestrutura urbana, reforçando a necessidade de medidas preventivas e acompanhamento técnico contínuo.

O documento ainda questiona quais secretarias municipais atuam atualmente na assistência social, urbanística e preventiva junto à comunidade, além da existência de notificações, denúncias ou relatórios técnicos recentes relacionados aos riscos geológicos da área.

O requerimento será encaminhado ao Poder Executivo Municipal, que deverá prestar os esclarecimentos solicitados após apreciação e aprovação em plenário.