do MTEsporte.com- A história do rodeio mundial ganhou um novo e emocionante capítulo neste fim de semana em Fort Worth, no Texas. Confirmando todo o favoritismo que o cercava desde as categorias de base, o jovem prodígio John Crimber, de apenas 20 anos, conquistou o título mundial da PBR (Professional Bull Riders).

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Com uma performance avassaladora na etapa decisiva, John não apenas ergueu o troféu, como também estilhaçou recordes: ele se tornou o atleta mais jovem de toda a história da PBR a conquistar a cobiçada fivela de ouro de campeão do mundo e o impressionante bônus de 1 milhão de dólares.

O Legado de Olímpia nas Arenas Internacionais Para os amantes do rodeio na nossa região, a vitória tem um sabor muito mais especial e caseiro. John é filho da lenda do rodeio Paulo Crimber, peão natural da Estância Turística de Olímpia (SP) que construiu uma carreira brilhante e de muita superação nos Estados Unidos.

O olimpiense Paulo imigrou para os EUA no final dos anos 90, brilhou na elite da PBR por mais de uma década e superou graves lesões no pescoço (fraturado em duas ocasiões), tornando-se um verdadeiro ídolo e símbolo de resiliência no esporte. Hoje, atuando como treinador, Paulo viu o seu legado de dedicação ser eternizado pelo filho no palco mais alto do mundo.

Números de um Fenômeno Criado respirando a poeira das arenas americanas e a cultura sertaneja, John Crimber sempre foi apontado como um diamante bruto. Segundo os dados oficiais da sua carreira, a regularidade do jovem beira o absurdo. Ele ostenta uma taxa de parada de quase 60% (59,59%), um número altíssimo para o nível de dificuldade dos touros da elite, tendo conquistado a espetacular nota de 95 pontos como a maior da sua carreira até aqui.

Atualmente, o jovem campeão também defende as cores do Florida Freedom na PBR Teams, equipe que tem como treinador principal justamente o seu pai, Paulo Crimber. Essa sintonia perfeita entre o talento nato e explosivo do filho com a experiência e liderança do pai olimpiense provou ser a fórmula exata para o sucesso absoluto.

A consagração de John Crimber coroa a família e, mais uma vez, leva indiretamente o nome da cidade de Olímpia para o topo do pódio no esporte mais radical do mundo.

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