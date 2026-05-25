O vereador Juninho Jr Dias (PSD) protocolou um requerimento solicitando informações da Prefeitura de Americana sobre as ações de inclusão e a possível implantação de salas de autorregulação sensorial nas escolas municipais.

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A iniciativa busca ampliar o acolhimento e o suporte oferecido a alunos com TEA, TDAH, transtornos sensoriais e demais condições neurodivergentes.

O documento questiona o número de alunos neurodivergentes matriculados atualmente na rede municipal, a existência de espaços sensoriais nas unidades escolares, além de cobrar informações sobre estudos, planejamento e capacitação de profissionais da educação para atendimento especializado.

Fala Jr Dias

“Cada aluno tem suas particularidades e precisamos construir uma educação cada vez mais inclusiva, preparada e acolhedora. Muitas crianças enfrentam crises sensoriais e emocionais dentro do ambiente escolar e essas salas podem representar mais tranquilidade, desenvolvimento e qualidade no aprendizado”, destacou o vereador.

As salas de autorregulação sensorial vêm sendo adotadas em diversos municípios como ferramenta de apoio para auxiliar alunos em momentos de sobrecarga emocional e sensorial, oferecendo um ambiente adaptado para acolhimento, reorganização emocional e estímulo ao desenvolvimento.

O documento será votado e posteriormente encaminhado ao Poder Executivo.

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