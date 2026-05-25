A Câmara Municipal de Americana realiza na segunda-feira (25) sessão solene para a entrega da medalha Empresa Cidadã ao Cartão de Todos, pelas ações realizadas na área social do município. A homenagem foi motivada por decreto legislativo de autoria do vereador Juninho Dias (PSD).

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A medalha é entregue a empresas que tenham se destacado em atividades nas áreas de ação social e educacional junto às comunidades do município ou a empresas que tenham se destacado em sua atividade e que contribuíram para o desenvolvimento econômico do município, atuando em seu segmento com CNPJ ativo por no mínimo 20 anos ininterruptos.

A solenidade é aberta ao público e acontece no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, a partir das 19h30. A TV Câmara transmite ao vivo pelo site oficial e redes sociais (Youtube, Facebook e Instagram).

Cartão de Todos

Fundada em 2001 na cidade de Ipatinga/MG, a TODOS Empreendimentos, idealizadora do Cartão de Todos, nasceu com o propósito de democratizar o acesso a serviços essenciais como saúde, educação, lazer e bem-estar, garantindo dignidade e qualidade de vida às famílias brasileiras.

Com um modelo baseado na Administração Solidária e na filosofia “Todos por Todos”, a empresa tornou-se um dos maiores movimentos sociais privados do país, sendo exemplo de como a iniciativa privada pode, de forma ética e humana, transformar realidades.

O impacto da Cartão de Todos é marcante: são mais de 15 milhões de pessoas já beneficiadas pelos serviços oferecidos pela empresa e mais de 400 unidades franqueadas em todo o Brasil, com 10 mil colaboradores comprometidos com a missão de levar acessibilidade e inclusão. Em 2019, iniciou um plano de expansão internacional, levando seu modelo solidário a outros países da América Latina.

Sua atuação vai além do negócio, sendo protagonista de ações sociais, apoiando instituições e projetos que fazem a diferença na vida das pessoas. Entre essas ações, destacam-se o patrocínio e apoio ao trabalho social do Instituto Jr. Dias e o apoio constante à APAE.

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