O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 235 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
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Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site servicos.mte.gov.br.
Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.
O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.
VAGAS DE EMPREGO no PAT
Ajudante de Motorista – Com Experiência 2
Ajudante de Produção – Com Experiência 2
Alimentador de Linha de Produção – Sem Experiência 4
Almoxarife – Com Experiência 1
Auxiliar de Cozinha – Sem Experiência 2
Auxiliar de Encanador – Sem Experiência 2
Auxiliar de Expedição – Sem Experiência 5
Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 30
Auxiliar de Manutenção Predial – Com Experiência 10
Auxiliar de Operações Logística – Sem Experiência 50
Auxiliar no Serviços de Alimentação – Sem Experiência 4
Balconista de Açougue – Sem Experiência 2
Cozinheiro Geral – Sem Experiência 10
Cumin – Com Experiência 2
Eletricista – Com Experiência 3
Empregado Doméstico nos Serviços Gerais – Com Experiência 1
Encanador de Manutenção – Sem Experiência 3
Frentista – Com Experiência 3
Garçom – Com Experiência 3
Lavador de Veículos – Sem Experiência 1
Motorista de Caminhão – Com Experiência 2
Motorista de Caminhão – Sem Experiência 1
Motorista de Caminhão Pipa – Com Experiência 1
Office Boy – Sem Experiência 1
Operador de Máquinas Fixas, em Geral – Sem Experiência 1
Operador de Vendas (Lojas) – Com Experiência 3
Rebarbador de Metal – Sem Experiência 2
Revisor de Tecidos Acabados – Sem Experiência 20
Torneiro CNC – Com Experiência 1
Vendedor Interno – Com Experiência 2
Vendedor Interno – Sem Experiência 1
VAGAS DE ESTÁGIO
Estágio em Administração 6
Estágio em Contabilidade 1
Estágio em Direito 2
Estágio em Educação Física 1
Estágio em Engenharias 5
Estágio em Farmácia/ Química 1
Estágio em Fisioterapia 1
Estágio em Pedagogia 2
Estágio para Ensino Médio 15
VAGAS DE JOVEM APRENDIZ
Arco Administrativo 18
Arco Comércio e Varejo 3
Arco Logística 3
Arco Produção 2
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