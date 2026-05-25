O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 235 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

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Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site servicos.mte.gov.br.

Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.

VAGAS DE EMPREGO no PAT

Ajudante de Motorista – Com Experiência 2

Ajudante de Produção – Com Experiência 2

Alimentador de Linha de Produção – Sem Experiência 4

Almoxarife – Com Experiência 1

Auxiliar de Cozinha – Sem Experiência 2

Auxiliar de Encanador – Sem Experiência 2

Auxiliar de Expedição – Sem Experiência 5

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 30

Auxiliar de Manutenção Predial – Com Experiência 10

Auxiliar de Operações Logística – Sem Experiência 50

Auxiliar no Serviços de Alimentação – Sem Experiência 4

Balconista de Açougue – Sem Experiência 2

Cozinheiro Geral – Sem Experiência 10

Cumin – Com Experiência 2

Eletricista – Com Experiência 3

Empregado Doméstico nos Serviços Gerais – Com Experiência 1

Encanador de Manutenção – Sem Experiência 3

Frentista – Com Experiência 3

Garçom – Com Experiência 3

Lavador de Veículos – Sem Experiência 1

Motorista de Caminhão – Com Experiência 2

Motorista de Caminhão – Sem Experiência 1

Motorista de Caminhão Pipa – Com Experiência 1

Office Boy – Sem Experiência 1

Operador de Máquinas Fixas, em Geral – Sem Experiência 1

Operador de Vendas (Lojas) – Com Experiência 3

Rebarbador de Metal – Sem Experiência 2

Revisor de Tecidos Acabados – Sem Experiência 20

Torneiro CNC – Com Experiência 1

Vendedor Interno – Com Experiência 2

Vendedor Interno – Sem Experiência 1

VAGAS DE ESTÁGIO

Estágio em Administração 6

Estágio em Contabilidade 1

Estágio em Direito 2

Estágio em Educação Física 1

Estágio em Engenharias 5

Estágio em Farmácia/ Química 1

Estágio em Fisioterapia 1

Estágio em Pedagogia 2

Estágio para Ensino Médio 15

VAGAS DE JOVEM APRENDIZ

Arco Administrativo 18

Arco Comércio e Varejo 3

Arco Logística 3

Arco Produção 2

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