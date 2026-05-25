O McDia Feliz, uma das maiores campanhas de mobilização social do Brasil, inicia no dia 20 de maio a venda antecipada de tíquetes digitais para sua 38ª edição, marcada para 22 de agosto. Os consumidores poderão adquirir antecipadamente tíquetes de Big Mac por R$21 e participar dessa grande corrente nacional.

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A arrecadação obtida com a venda dos sanduíches — descontados os impostos — será destinada para duas importantes instituições: a Casa Ronald McDonald Brasil, que oferece assistência gratuita e acolhimento a crianças e adolescentes em tratamento oncológico e suas famílias, e o Instituto Ayrton Senna, referência na promoção da educação pública de qualidade para jovens em todo o país. Na edição anterior, a campanha arrecadou R$28 milhões, valor que contribuiu para impulsionar mais de 80 projetos de oncologia pediátrica e apoiar a formação de mais de 590 mil estudantes brasileiros.

Os tíquetes digitais antecipados podem ser adquiridos nos sites das instituições Casa Ronald Brasil e Instituto Ayrton Senna em versões individuais e em kits com dois, quatro, seis e oito unidades – cada um válido por um Big Mac. Para compras acima de oito tíquetes, é necessário contatar os institutos pelos e-mails [email protected] ou [email protected]. Em junho, a campanha também disponibilizará tíquetes físicos e, a partir de julho, os consumidores poderão adquirir tíquetes digitais diretamente pelo aplicativo do Méqui.

A longevidade da parceria entre as instituições reforça o impacto coletivo que o McDia Feliz gera na sociedade há quase quatro décadas.

“Chegamos à 38ª edição do McDia Feliz com a certeza de que a união entre McDonald’s, Casa Ronald McDonald Brasil, Instituto Ayrton Senna e toda a sociedade é o que torna essa mobilização tão transformadora. Mais do que uma campanha, essa é uma iniciativa que traduz nosso compromisso contínuo com o bem-estar e o desenvolvimento das futuras gerações. Convidamos novamente a população a fazer parte dessa corrente do bem, adquirindo os tíquetes antecipados e contribuindo diretamente para impactar a vida de milhões de crianças e jovens em todo o país”, afirma Rogério Barreira, Presidente da Divisão Brasil da Arcos Dorados.

McDia Feliz

Casa Ronald McDonald Brasil: nova marca, mesmo propósito

Parceiro de longa data do McDia Feliz na promoção de saúde infantojuvenil, o Instituto Ronald McDonald Brasil passa a se chamar Casa Ronald McDonald Brasil.

A iniciativa mantém os projetos apoiados e os compromissos assumidos com a busca de cura do câncer infantojuvenil, ao mesmo tempo em que eleva o cuidado integral às famílias ao centro de sua missão com a sociedade. Neste ano, a Casa Ronald McDonald Brasil, por meio do McDia Feliz, beneficiará 69 projetos desenvolvidos por 46 instituições em 19 estados e mais o Distrito Federal.

Ao todo, as ações alcançarão 38 cidades, em todas as cinco regiões do país, fortalecendo o compromisso da instituição com a saúde pediátrica, especialmente no enfrentamento do câncer infantojuvenil. A nova carteira de projetos amplia o alcance da rede de apoio e reforça a atuação conjunta com parceiros e organizações que trabalham para garantir mais acesso ao tratamento, acolhimento e qualidade de vida para crianças, adolescentes e suas famílias.

“Cada projeto apoiado representa a possibilidade de ampliar o cuidado integral e gerar impacto real na vida de milhares de famílias brasileiras. A nossa Carteira de Projetos 2026 fortalece nossa missão de promover acesso à saúde, acolhimento e esperança em diferentes regiões do país”, afirma Bianca Provedel, CEO da Casa Ronald McDonald Brasil.

Os impactos desse trabalho podem ser vistos em histórias como a de Juan, diagnosticado aos 10 anos com 10 tumores malignos e uma metástase no pulmão durante o tratamento no INCA, no Rio de Janeiro. Ao lado da mãe, Alessandra, encontrou na Casa Ronald McDonald Rio de Janeiro um espaço de acolhimento e suporte durante a jornada contra o câncer. “Não se trata apenas de curar o corpo, mas também o coração”, destaca Alessandra. Hoje, Juan está curado e atua como designer gráfico e webdesign, construindo novos planos para o futuro.

Instituto Ayrton Senna: mais vidas no pódio

Os recursos arrecadados com a campanha McDia Feliz 2025 tiveram um impacto transformador na educação pública brasileira, possibilitando a continuidade de seis iniciativas de educação integral do Instituto Ayrton Senna. Ao todo, R$4,7 milhões foram destinados à educação, contribuindo para a formação de mais de 44 mil educadores e impactando diretamente a trajetória de aprendizado de mais de 684 mil estudantes em escolas públicas de diferentes regiões do país.

As iniciativas apoiadas fortalecem o desenvolvimento integral dos estudantes, promovendo habilidades essenciais para a vida, como colaboração, resiliência, autonomia e pensamento crítico. Mais do que apoiar projetos educacionais, o McDia Feliz ajuda a ampliar oportunidades e preparar novas gerações para os desafios do futuro.

A venda antecipada de tíquetes estará disponível até o dia 20 de agosto. Os participantes da campanha poderão trocar seus tíquetes por sanduíches nos restaurantes participantes do McDia Feliz, utilizando o balcão, Drive-Thru ou totens de autoatendimento (apresentando o tíquete impresso ou na tela do celular).

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